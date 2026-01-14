Myślę, że Donald Tusk musi mieć sny jak senator Nowosilcow z III części „Dziadów” Mickiewicza, bo absolutnie wszystkie plany mu się zawaliły. On jest jak Saruman z powieści „Władcy Pierścieni” Tolkiena. Siedzi w tej wieży, został mu głos, którym czaruje ludzi, ale wszystkie wojska, cała jego potęga się rozsypała - ocenił na antenie Radia Wnet Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Publicysta na antenie Radia Wnet mówił m.in. o sytuacji Polski 2050, której członkowie w ostatnich dniach próbowali wybrać nowego przewodniczącego, co jednak skończyło się całkowitą kompromitacją ugrupowania.
„I wtedy nie ma Tuska…”
Ziemkiewicz zwrócił uwagę na to, że mniej znani posłowie tej partii mogą przejść do Konfederacji, a sama sytuacja ugrupowania założonego przez Szymona Hołownię nie powinna cieszyć Donalda Tuska.
Polska 2050 istnieje w tym sensie, że cały czas ma posłów. (…) Ona w sondażach ląduje poniżej podwójnego progu, czyli nie tylko poniżej progu wejścia do Sejmu, ale poniżej progu finansowania. Wybory będą niewątpliwie śmiercią dla tej partii
— ocenił publicysta.
Co zdaniem Ziemkiewicza stanie się z posłami tej partii?
Natomiast ci posłowie tam są i na nich wisi władza Donalda Tuska, bo on ma 240 posłów. Wystarczy, że 11 czy 12 posłów odejdzie z tego klubu i wtedy nie ma Tuska. Zaczyna się kryzys. Czy oni mogą odejść? Trzeba byłoby każdego z osobna prześwietlić i zobaczyć. To, co dzieje się w Polsce 2050 pokazuje, że jeżeli marzy się komuś pozostać w polityce, to w Polsce 2050 następny raz do Sejmu nie wejdzie. Gdzie może więc iść? Może iść do Platformy, skoro raz już się jej zaprzedali, a przecież Donald Tusk nie zapomniał o swojej idei jednej jedynej listy antypisowskiej, która będzie jedną listą. Tylko, że tam jest duży tłok i tam na pewno wynik będzie gorszy niż był, więc wielu się nie zmieści i mają tam swoich do obsadzania, więc to jest dla posłów Polski 2050 słaby kierunek
— podkreślił.
Natomiast dla wielu z nich kierunkiem dopuszczalnym jest Konfederacja. Polska 2050 może się podzielić. Jeżeli klub powstanie, to 240 głosów już nie będzie, może nie być 230. Na miejscu Donalda Tuska wcale bym się nie cieszył z tej sytuacji
— zaznaczył.
„Tusk jak Saruman”
Na koniec rozmowy Ziemkiewicz użył barwnego porównania Donalda Tuska do jednego z bohaterów powieści J.R.R. Tolkiena.
W ogóle myślę, że on musi mieć sny jak senator Nowosilcow z III części „Dziadów” Mickiewicza, bo absolutnie wszystkie plany mu zawaliły. On jest jak Saruman z „Władcy Pierścieni” Tolkiena. Siedzi w tej wieży, został mu głos, którym czaruje ludzi, ale wszystkie wojska, cała jego potęga się rozsypała
— powiedział.
