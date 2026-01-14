pilne

Prezydent Nawrocki zaprosił ministra Sikorskiego na spotkanie. W tle obsada placówek. "Będzie oczekiwał działań po stronie szefa MSZ"

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił szefa MSZ Radosława Sikorskiego na spotkanie na 26 stycznia na godz. 14. - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz / autor: PAP/Leszek Szymański
Prezydent Karol Nawrocki zaprosił szefa MSZ Radosława Sikorskiego na spotkanie na 26 stycznia na godz. 14. - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Minister poinformował, że spotkanie będzie dotyczyć obsady niektórych placówek dyplomatycznych, które wciąż nie są obsadzone.

W wielu placówkach funkcjonują kierownicy w randze chargé d’affaires. Nie jest to sytuacja optymalna. Prezydent od samego początku objęcia urzędu wskazywał, że problem ten został odziedziczony po poprzedniej sytuacji, a wynika z pierwotnej decyzji ministra Sikorskiego o odwołaniu do kraju 50 ambasadorów bez słowa merytorycznego uzasadnienia

— podkreślił Przydacz.

Zaznaczył on, że prezydent Karol Nawrocki jest gotowy, aby tę sytuację rozwiązać.

Prezydent będzie oczekiwał pewnych działań po stronie szefa MSZ. Było już jedno spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Były tam poczynione pewne wstępne ustalenia. Efektem czego miało być zapisanie tych ustaleń w formule pisma ministra spraw zagranicznych do prezydenta. Niestety, stało się tak, że pismo, które trafiło do prezydenta nie odpowiadało tym wstępnym ustaleniom. Szło zupełnie w poprzek ustaleniom, które prezydent poczynił z ministrem Sikorskim. W związku z tym prezydent wystosował w ostatnim czasie odpowiedź do pana ministra informując, że tego typu informacje zawarte w piśmie ministra spraw zagranicznych w związku z czym zaprasza pana ministra spraw zagranicznych na spotkanie do Pałacu licząc, że dojdzie do porozumienia, że dojdzie do zmiany podejścia MSZ i powrotu do dobrej, wypracowanej przez 30 lat praktyki uzgadniania stanowisk w zakresie obsady placówek dyplomatycznych

— podkreślił Przydacz.

