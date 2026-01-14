TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Mariusz Kamiński: To, co zrobił Donald Tusk, jest przejawem wojny z prezydentem Nawrockim, ale o charakterze antypaństwowym

  • Polityka
  • opublikowano:
Mariusz Kamiński / autor: Telewizja wPolsce24
Mariusz Kamiński / autor: Telewizja wPolsce24

To, co zrobił Donald Tusk, jest przejawem wojny z prezydentem Nawrockim, ale o charakterze antypaństwowym. Poza tym doszło do złamania prawa. Premier Tusk nie miał prawa wydać polecenia odmowy spotkania z prezydentem szefom służb wojskowych, które podlegają ministrowi obrony narodowej” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.

Jutro ma dojść do spotkania prezydenta z szefami służb specjalnych. Tę kwestię omówił w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.

To oznacza przede wszystkim, że wraca normalność w relacjach między prezydentem a szefami służb. Karol Nawrocki miał pełne prawo oczekiwać takiego spotkania…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych