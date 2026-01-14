„To, co zrobił Donald Tusk, jest przejawem wojny z prezydentem Nawrockim, ale o charakterze antypaństwowym. Poza tym doszło do złamania prawa. Premier Tusk nie miał prawa wydać polecenia odmowy spotkania z prezydentem szefom służb wojskowych, które podlegają ministrowi obrony narodowej” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.
Jutro ma dojść do spotkania prezydenta z szefami służb specjalnych. Tę kwestię omówił w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.
To oznacza przede wszystkim, że wraca normalność w relacjach między prezydentem a szefami służb. Karol Nawrocki miał pełne prawo oczekiwać takiego spotkania…
