Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu nadawcy publicznemu BBC, że Donald Trump jest jedynym światowym przywódcą zdolnym powstrzymać przywódcę Rosji Władimira Putina przed zagrażaniem Europie.
Nawrocki rozmawiał z BBC Radio 4 podczas zakończonej wczoraj, dwudniowej wizyty roboczej w Wielkiej Brytanii. W Londynie spotkał się z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem, a także z przedstawicielami środowisk polonijnych.
„Tylko Trump może powstrzymać Putina”
W wywiadzie dla rozgłośni Nawrocki powiedział, że rosyjskiemu przywódcy nie można ufać, ale Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć Trumpa w jego staraniach o zakończenie wojny na Ukrainie. Jego zdaniem prezydent USA jest jedyną osobą, która może - jak to ujął - „rozwiązać problem”, polegający na zagrażaniu Europie przez Putina, oraz zakończyć wojnę na Ukrainie.
Odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku przez ok. 20 rosyjskich dronów w czasie ataku na cele położone na Ukrainie, Nawrocki nazwał to zajście „nadzwyczajną sytuacją”. Jak dodał, „wcześniej żadne państwo członkowskie NATO nie doświadczyło ataku dronów na taką skalę”. Ocenił, że Rosja testuje obronę Polski i solidarność Sojuszu.
Nawrocki podziękował Wielkiej Brytanii za wysłanie myśliwców RAF Typhoon do obrony polskich granic. Zaznaczył, że Polska od 2021 roku jest w stanie wojny hybrydowej z Rosją, zmagając się z dronami i dezinformacją.
Rosyjskie działania w szarej strefie pokazują, że żyjemy w niebezpiecznych czasach
— dodał.
USA gwarantem bezpieczeństwa w Europie
Jak podał portal BBC, Nawrocki został zapytany w rozmowie o przyjaźń z Trumpem, zwłaszcza w świetle gróźb prezydenta USA o przejęciu „wszelkimi sposobami” należącej do Danii Grenlandii. Polski prezydent ocenił, że USA pozostają gwarantem bezpieczeństwa w Europie, a działania podejmowane przez Trumpa w imieniu krajów europejskich „zasługują na poparcie i wielki szacunek”. Dodał, że widzi możliwość „odłączenia się” Europy od Stanów Zjednoczonych, a proces ten jego zdaniem nie służy ani bezpieczeństwu gospodarczemu, ani militarnemu Unii Europejskiej.
Poproszony o skomentowanie sytuacji wokół USA i Grenlandii, Nawrocki powiedział, że dyskusja ta powinna pozostać sprawą między premier Danii Mette Frederiksen a Trumpem. Wyraził przekonanie, że kwestia ta zostanie rozwiązana za pośrednictwem NATO i poprzez dialog między Danią a USA.
Polski prezydent w wywiadzie zarzucił też europejskim przywódcom, że „zaangażowali się w mało istotne sprawy, w kwestie ideologiczne, takie jak (Europejski - PAP) Zielony Ład, polityka klimatyczna, kwestie migracyjne”.
Tymczasem Europa przez lata nie budowała swojej odporności i bezpieczeństwa, podczas gdy Polska przeznacza obecnie blisko 5 proc. swojego PKB na obronność
— zaznaczył, cytowany przez portal BBC.
Podkreślił ponadto, że relacje między Wielką Brytanią a Polską są „bardzo ważne”, przypominając, że w Zjednoczonym Królestwie mieszka około miliona Polaków. Wyraził też uznanie dla brytyjskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, którzy „biorą odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO”. Nawrocki powiedział, że liczy na to, że wobec szybkiego wzrostu gospodarczego Polski Wielka Brytania, jako gospodarz przyszłorocznego szczytu G20, zaprosi Polskę do udziału w tym wydarzeniu.
PAP
