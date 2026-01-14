TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Program budowy „Portu Haller”. Jacek Sasin: To uzupełnienie CPK komponentem morskim, który jest potrzebny

  • Polityka
  • opublikowano:
Jacek Sasin / autor: Telewizja wPolsce24
Jacek Sasin / autor: Telewizja wPolsce24

W żadnym wypadku nie ma konkurencji między CPK a tym portem. Co więcej, jest pewna kompatybilność, jest uzupełnienie brakującego elementu w całym systemie CPK” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Sasin, poseł PiS, były minister aktywów państwowych.

Budowa portu bałtyckiego, powiązanego z elektrownią jądrową, która stanie w nadmorskim Choczewie, to nowa propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Port ma obsługiwać przede wszystkim transport pojazdów kołowych, ma mieć także znaczenie obronne, m.in. w zakresie przyjmowania sojuszników. Program budowy „Portu Haller” przedstawili na wczorajszej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, wiceszef partii i były szef MON oraz poseł Kacper Płażyński, pomysłodawca projektu, szef sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych