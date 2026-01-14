Nie milkną echa odsunięcia od sprawy ENA dla posła Marcina Romanowskiego sędziego Dariusza Łubowskiego. Mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Romanowskiego, dziś w nocy skierował do Sądu Okręgowego wniosek o wyłączenie sędzi Izabeli Ledzion, wyznaczonej do tej sprawy z pominięciem losowania. Z komentarzy do wpisu mec. Lewandowskiego można dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat sędzi Ledzion, które jednoznacznie pokazują intencje obecnych władz.
Jako „nieprawdopodobny skandal” mec. Bartosz Lewandowski określił zarządzenie Sądu Okręgowego w Warszawie o odsunięciu od orzekania ws. ponownego wydania ENA za posłem Marcinem Roamnowskim sędziego Dariusza Łubowskiego i wyznaczenie ręczne – poza losowaniem – sędzi Izabeli Ledzion.
Lewandowski ocenił że odbyło się to z naruszeniem zasad przydziału spraw w warszawskim SO.
W nocy do Sądu Okręgowego drogą elektroniczną przesłałem wniosek o uchylenie zarządzenia z dnia 13.01.2026 r. o wyznaczeniu p. sędzi Izabeli Ledzion do sprawy Marcina Romanowskiego z pominięciem losowania, a także wniosek o jej wyłączenie
– napisał na platformie X, dołączając do wpisu skan wniosku.
„Będzie jak z wyborami w Polsce2050”
Dziś rano Lewandowski poinformował, że wniosek został już złożony w biurze podawczym. Następnie „powinien zostać rozpoznany przez wylosowanego sędziego”.
Do tego czasu rozpoznanie wniosku PK nie może nastąpić z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości obsady sądu!
– podkreślił adwokat.
Pojawiają się ciekawe komentarze dotyczące całej sprawy – w tym również samej sędzi Ledzion.
Skończmy z fikcją. Niech w tej sprawie po prostu Minister Sprawiedliwości wyznacza sędziów i skład orzekający. Może nawet wyznaczyć radcę Ministerstwa
– ironizuje Stowarzyszenie Ad Vocem.
Wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego już był procedowany - prawnikowi włącza się alert: ne bis in idem (nie sądzi się dwa razy tej samej osoby w tej samej sprawie). Mamy gołębie serca, ale:
Złośliwi twierdzą, że skład będzie wyznaczany aż do chwili, gdy sprawa trafi do właściwego referenta;
Jeszcze złośliwsi mówią, że to jak z wyborami w Polsce2050: będą przeprowadzane do skutku
– komentują z kolei Prawnicy dla Polski.
Ekipa Żurka juz się nawet nie kryje z tym, że sprawy polityczne w Sądzie Okręgowym są po prostu ustawione! Po odsunięciu sędziego Łubowskiego od orzekania w sprawie ENA Marcina Romanowskiego nie wylosowano kolejnego sędziego, lecz przydzielono RĘCZNIE sędzię Izabelę Ledzion. Iustitia. Zaangażowana w pierwszym froncie „przywracania praworządności”. Podpisywała liczne listy, w tym popierajace wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura
– pisze poseł PiS Sebastian Kaleta.
Jednak jest to niesamowite - sędzia wydał wyrok nie po myśli Waldemara Żurka, więc odsunięto go od orzekania (a przecież ma 30 lat doświadczenia w sprawach m.nar.) i w Jego miejsce ręcznie wyznaczono sędzie zaangażowaną w Stowarzyszenie Iustitia. Przecież za rządów PiSu to już byśmy mieli Komitet Obrony Demokracji 2.0 na ulicach i posłów KO w każdych mediach mówiących o Białorusi
– komentuje Adam Czarnecki, inicjator akcji Stoimy dla CPK.
Podsumowanie
Kontrowersje wzbudziło odsunięcie sędziego Dariusza Łubowskiego od sprawy ENA wobec posła Marcina Romanowskiego i ręczne wyznaczenie sędzi Izabeli Ledzion z pominięciem losowania. Obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, złożył wniosek o uchylenie tego zarządzenia i wyłączenie sędzi, wskazując na naruszenie zasad przydziału spraw. Sprawa wywołała liczne komentarze prawników i polityków, którzy sugerują upolitycznienie decyzji sądu. Za rządów PiS ręcznie wyznaczona sędzia chętnie angażowała się w inicjatywy Stowarzyszenia Iustitia.
