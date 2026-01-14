„Jeżeli robione są statystyki, kto boi się, że nie przeżyje do pierwszego i ludzie boją się, że im nie starcza, to już jest sygnał dla rządu, że skala ubóstwa albo biedy się rozszerza. Do tego dochodzi bezrobocie, które się zwiększa. To się wiąże z brakiem wizji rozwoju obecnego rządu. Jeżeli jej nie ma, to cała gospodarka stoi” - powiedziała poseł PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk na antenie Telewizji wPolsce24.
Port Haller
Poseł wypowiedziała się na temat nowego projektu PiS, jakim jest Port Hallera. Arciszewska-Mielewczyk wyjaśniła, że ma to być kontynuacja strategii z czasów rządów te partii.
Podczas rządów PiS zwiększaliśmy potencjał, jeżeli chodzi o przeładunki i ilość kontenerów w portach. Odbieraliśmy je Hamburgowi, portom niemieckim. To się Niemcom nie podobało, ale dzisiaj przy obecnym rządzie wracają niektóre kontenery do Niemiec. Widać, że brak strategii Donalda Tuska powoduje to, że Niemcy nam zabierają i odzyskują ten potencjał…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750641-arciszewska-mielewczyk-pod-rzadami-tuska-wraca-bieda