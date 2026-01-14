TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Sytuacja Polaków staje się coraz gorsza. Arciszewska-Mielewczyk: "Mamy deja vu, pod rządami Donalda Tuska wraca bieda"

Sytuacja Polaków staje się coraz gorsza. Arciszewska-Mielewczyk: "Mamy deja vu, pod rządami Donalda Tuska wraca bieda". Na zdjęciu Dorota Arciszewska-Mielewczyk w Telewizji wPolsce24
Jeżeli robione są statystyki, kto boi się, że nie przeżyje do pierwszego i ludzie boją się, że im nie starcza, to już jest sygnał dla rządu, że skala ubóstwa albo biedy się rozszerza. Do tego dochodzi bezrobocie, które się zwiększa. To się wiąże z brakiem wizji rozwoju obecnego rządu. Jeżeli jej nie ma, to cała gospodarka stoi” - powiedziała poseł PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk na antenie Telewizji wPolsce24.

Poseł wypowiedziała się na temat nowego projektu PiS, jakim jest Port Hallera. Arciszewska-Mielewczyk wyjaśniła, że ma to być kontynuacja strategii z czasów rządów te partii.

Podczas rządów PiS zwiększaliśmy potencjał, jeżeli chodzi o przeładunki i ilość kontenerów w portach. Odbieraliśmy je Hamburgowi, portom niemieckim. To się Niemcom nie podobało, ale dzisiaj przy obecnym rządzie wracają niektóre kontenery do Niemiec. Widać, że brak strategii Donalda Tuska powoduje to, że Niemcy nam zabierają i odzyskują ten potencjał…

