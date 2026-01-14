TYLKO U NAS

Wybory na nowego szefa po Hołowni zakończyły się fiaskiem. Poseł Moskal: "Polska 2050 stała się memem"

Na zdjęciu poseł PiS Michał Moskal w Telewizji wPolsce24
Na zdjęciu poseł PiS Michał Moskal w Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24

Naprawdę żenujące jest to, że partia, która szła na sztandarach z inicjatywą wyborów, które mają się odbywać przez Internet, której jedną z czołowych postaci jest wiceminister cyfryzacji, nie jest w stanie przeprowadzić wyborów w swojej partii na 600 osób” - powiedział poseł PiS Michał Moskal w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wyborów na nowego przewodniczącego partii Polska 2050.

Wybory w Polsce 2050

Parlamentarzysta ocenił działalność Polski 2050.

Sama Polska 2050 stała się memem, więc myślę, że to wystarcza. To niestety smutny obraz partii, która miała być czymś nowym w polityce, a od roku przeżywa kumulację kompromitacji. Począwszy od lidera uciekającego z okrętu

— powiedział.

To jest projekt, który jest realizowany przez Platformę Obywatelską regularnie. Mieliśmy Janusza Palikota, później Nowoczesną, następnie Szymona Hołownię. Teraz nie wiem, kto się wylosuje w tym ich systemie…

