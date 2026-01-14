Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że 44 proc. badanych pozytywnie ocenia dotychczasową działalności pierwszej damy Marty Nawrockiej, a 20 proc. - krytycznie. Zdania w tej sprawie nie ma 36 proc. ankietowanych.
Instytut Badań Pollster zadał badanym pytanie: jak oceniasz działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy.
44 proc. pozytywnie o działalności pierwszej damy
Z sondażu wynika, że Marta Nawrocka może liczyć na poparcie 44 proc. respondentów. 28 proc. badanych oceniło jej działalność „raczej dobrze”, a 16 proc. „zdecydowanie dobrze”.
Negatywne zdanie o aktywności pierwszej damy ma 20 proc. badanych. Odpowiedź „raczej źle” wybrało 9 proc. respondentów, a „zdecydowanie źle” - 11 proc.
Zdania na temat działalności Marty Nawrockiej jako pierwszej damy nie ma 36 proc. ankietowanych.
Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 31 grudnia ub.r. i 1 stycznia br. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
