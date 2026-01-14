Pełnomocnik posła Marcina Romanowskiego, Bartosz Lewandowski złożył wniosek do SO w Warszawie o wyłączenie sędzi Izabeli Ledzion ze sprawy ponownego rozpatrzenia wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości! Jak podkreślił, została ona wyznaczona do sprawy z pominięciem losowania. „Do tego czasu rozpoznanie wniosku PK nie może nastąpić z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości obsady sądu” - dodał prawnik w swoim wpisie w serwisie.
Odsunęli Dariusza Łubowskiego, teraz zrezygnowali z losowania
Przypomnijmy, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił przedwczoraj wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego.
Dziś mec. Bartosz Lewandowski - pełnomocnik b. wiceministra sprawiedliwości, który uzyskał azyl na Węgrzech - poinformował w sieci, że w tej właśnie sprawie „doszło do rezygnacji z losowania sędziego i wyznaczono go ręcznie”. Jak zaznaczył, „z naruszeniem zasad przydziału spraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie”.
Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie poinformował, że o ENA wobec Marcina Romanowskiego ma zdecydować pani sędzia Izabela Ledzion, która jest sędzią dyżurnym (…) Z analizy publicznie dostępnych dokumentów wynika, że pani sędzia wspierała inicjatywy stowarzyszenia sędziów „Iustitia” krytyczne wobec działań kierownictwa resortu sprawiedliwości za Zbigniewa Ziobro
— opisał mec. Lewandowski.
Wniosek do Sądu Okręgowego
Później obrońca Romanowskiego w serwisie X zamieścił skan skierowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku, który dotyczy uchylenia zarządzenia dot. wyznaczenia sędzi Izabeli Ledzion do sprawy posła. Mec. Lewandowski wnioskuje również o jej wyłączenie ze sprawy.
Obecnie skład Sądu Okręgowego w Warszawie ustanowiony do rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej o ponowne wydanie za Marcinem Romanowskim ENA jest nie tylko niezgodny z przepisami kodeksu postępowania karnego (nienależyta obsada sądu - art. 439 par. 1 pkt 2 KPK), ale także narusza art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
— podkreślił obrońca we wpisie.
Powołuje się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z kwietnia 2018 r., który rozpatrując skargę nr 36661/07 stwierdził, że „wyznaczenie składu sądu z pominięciem losowania i ręczne wskazanie sędziego wbrew przepisom przesądza o tym, że mamy do czynienia z naruszeniem art. 6 ust. 1 Konwencji i nie jest to »sąd ustawiony ustawą«.”
Rozpoznanie wniosku nie może nastąpić
Teraz mec. Lewandowski przekazał, że „wniosek o uchylenie zarządzenia o ręcznym wyznaczeniu sędziego do rozpoznania wniosku PK o ENA wobec Marcina Romanowskiego oraz wniosek o wyłączenie pani sędzi od orzekania został właśnie złożony na biurze podawczym i powinien zostać rozpoznany przez wylosowanego sędziego”.
Do tego czasu rozpoznanie wniosku PK nie może nastąpić z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości obsady sądu
— podkreślił prawnik.
