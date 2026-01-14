Poseł Polski 2050 Norbert Pietrykowski miał trudne zadanie. Bo jak wytłumaczyć swoją partię z „pięknej katastrofy”, jaką było unieważnienie drugiej tury wyborów lidera formacji - czyli następcy Szymona Hołowni? „Rzeczywiście logiki w tym nie ma. Te wybory odbyły się tak, jak się odbyły. Zostały unieważnione. Mam nadzieję, że taki błąd można popełnić raz” - powiedział polityk w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24.
„Piękna katastrofa w Polsce 2050”
Prowadzący rozmowę red. Marcin Wikło stwierdził, że „powiało Grekiem Zorbą”. „Piękna katastrofa w Polsce 2050” - dodał. Jak do tego doszło?
Postaramy się dzisiaj wytłumaczyć, bo mamy 14 stycznia, to światowy dzień logiki. Rzeczywiście logiki w tym nie ma. Te wybory odbyły się tak, jak się odbyły. Zostały unieważnione. Mam nadzieję, że taki błąd można popełnić raz, szybciutko powtórzymy drugą turę i zakończymy ten seans, ten „never ending story” (niekończąca się opowieść - red.), bo to naprawdę jest zupełnie niepotrzebne
— odparł Norbert Pietrykowski.
To burzy, po pierwsze harmonię w Polsce 2050, budują się zupełnie niepotrzebne dogmaty, jakieś frakcje. Nie dodaje to też powagi i zaczyna być groteskowe
— dodał, stwierdzając jednocześnie, że takie wybory na 800 osób można rzeczywiście przeprowadzić internetowo.
Ja oczywiście nie organizowałem tych wyborów od strony technicznej, natomiast myślę, że to zostanie wyjaśnione. Ale dla mnie liczy się patrzenie do przodu. Chciałbym, żeby druga tura była szybciutko powtórzona, tym bardziej, że pierwsza tura odbyła się bezkolizyjnie. Wszyscy zaakceptowali wyniki pierwszej tury, nawet ci, którzy nie uzyskali w niej takich wyników, które by je satysfakcjonowały
— mówił dalej gość Telewizji wPolsce24.
Odbyło się tak, jak się odbyło. Myślę, że nie ma sensu powtarzać całych wyborów, bo też takie padają propozycje. To by było zupełnie niepoważne
— dodał.
Gramatyka? „To jest niewątpliwy błąd”
Red. Marcin Wikło zwrócił uwagę, że Polska 2050 ma na swoim pokładzie Michała Gramatykę, wiceministra cyfryzacji, który nie był zaangażowany w ten proces wyborczy w partii.
Właśnie. To jest niewątpliwy błąd, który popełniamy jako organizacja, bo w naszych szeregach są posłowie, którzy mają ogromne doświadczenie. Poseł Gramatyka, tak, cyfryzacja jak najbardziej
— przyznał Norbert Pietrykowski. Jak ocenił, wyniki wyborów samorządowych, europarlamentarnych i prezydenckich dla Polski 2050 są pokłosiem tego, że partia nie wykorzystała swoich doświadczonych polityków.
Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750629-tylko-u-nas-pietrykowski-odbylo-sie-tak-jak-sie-odbylo
