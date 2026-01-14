Najpierw odsunięcie sędziego Dariusza Łubowskiego, a teraz to! Mec. Bartosz Lewandowski poinformował w sieci, że w sprawie ponownego wniosku prokuratury o wydanie ENA wobec posła Marcina Romanowskiego „doszło do rezygnacji z losowania sędziego i wyznaczono go ręcznie”. Jak zaznaczył pełnomocnik Romanowskiego, „z naruszeniem zasad przydziału spraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie”. „Niech już sam Tusk wyda ENA. Po co ten cały kabaret? (…). Normalnie bym nie uwierzył, że coś takiego może się wydarzyć. A jednak, to dzieje się naprawdę!” - skomentował w sieci Zbigniew Ziobro. „Wracamy do sędziów wskazywanych palcem” — stwierdziła sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.
Odsunięto sędziego Łubowskiego
Przypomnijmy, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił przedwczoraj wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego.
Rzecznik sądu sama mówiła o losowaniu
W związku z tym, jak wyjaśniała sędzia Anna Ptaszek - rzecznik tego sądu, teraz sprawa ponownego wniosku o wydanie ENA wobec Romanowskiego „trafi do losowania i zostanie wylosowany nowy sędzia”.
Mec. Lewandowski alarmuje!
Cóż, w świetle informacji przekazanej przez mec. Bartosza Lewandowskiego, pełnomocnika posła Romanowskiego, wynika że bardzo szybko z tego losowania zrezygnowano. Na rzecz ręcznego wyznaczenia sędziego.
Nieprawdopodobny skandal! Po odsunięciu od orzekania sędziego Dariusza Lubowskiego w sprawie wniosku PK o wydanie ENA za Marcinem Romanowskim doszło do rezygnacji z losowania sędziego i wyznaczono go ręcznie. Z NARUSZENIEM ZASAD PRZYDZIAŁU SPRAW W SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE! Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie poinformował, że o ENA wobec Marcina Romanowskiego ma zdecydować pani sędzia Izabela Ledzion, która jest sędzią dyżurnym. Jednoczenie wycofano się z pierwotnie planowanego losowania
— napisał w serwisie X.
Sęk w tym, że w świetle zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 228/2018 z 24 września 2018 r. NIE wystąpiła ŻADNA okoliczność, która uzasadniałaby odstąpienie od losowania! W szczególności nie zaszły żadne warunki do przekazania sprawy sędziemu dyżurnemu (par. 3)
— dodał prawnik, pokazując wpisie w zarządzenie sądu.
Na tym nie koniec!
Z analizy publicznie dostępnych dokumentów wynika, że pani sędzia wspierała inicjatywy stowarzyszenia sędziów „Iustitia” krytyczne wobec działań kierownictwa resortu sprawiedliwości za Zbigniewa Ziobro
— dodał.
Jak zapowiedział mecenas Lewandowski, „niezwłocznie w tej sprawie skieruje wniosek o wyjaśnienie przyczyny odstąpienia od losowania sędziów oraz złożę wniosek o wyłączenie wyznaczonego RĘCZNIE sędziego”.
„Wracamy do sędziów wskazywanych palcem”
Swoje oburzenie wyrażają prawnicy i politycy.
Tuskowi nie spodobało się prawomocne orzeczenie sędziego Łubowskiego, więc polecił go usunąć i wyznaczyć takiego, który wyda „właściwe”. Kryptodyktatura demontuje wszelkie standardy konstytucyjne i międzynarodowe - prawo do sądu tak, jak oni je rozumieją
— ocenił sam Marcin Romanowski.
Niech już sam Tusk wyda ENA. Po co ten cały kabaret? Przy okazji - kolejne przestępstwo. Normalnie bym nie uwierzył, że coś takiego może się wydarzyć. A jednak, to dzieje się naprawdę!
— napisał Zbigniew Ziobro, który uzyskał azyl na Węgrzech, podobnie jak Marcin Romanowski, którego dotyczy sprawa.
Wracamy do sędziów wskazywanych palcem
— stwierdziła sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.
Ekipa Żurka juz się nawet nie kryje z tym, że sprawy polityczne w Sądzie Okręgowym są po prostu ustawione! Po odsunięciu sędziego Łubowskiego od orzekania w sprawie ENA Marcina Romanowskiego nie wylosowano kolejnego sędziego, lecz przydzielono RĘCZNIE sędzię Izabelę Ledzion. Iustitia. Zaangażowana w pierwszym froncie „przywracania praworządności”. Podpisywała liczne listy, w tym popierajace wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura
— dodał także poseł Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości.
Skandal goni skandal
— skomentował mec. Krzysztof Wąsowski, dodając do wpisu hasztagi „Bezprawie” i „Dyktat…”.
Praworządność tak jak Tusk ją rozumie. Ale jednak poziom bezczelności porażający
— skwitował poseł Michał Woś.
Kryptodyktatura dalej ustawia składy sędziowskie. Nowi „fryzjerzy”
— podsumował europoseł Patryk Jaki.
