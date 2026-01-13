„Weto to nie zwycięstwo, a hańba” - grzmiał serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w odpowiedzi na wpis Elona Muska „Bravo!”, odnoszący się do zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wprowadzającej cenzurę w internecie.
Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą prezydent Karol Nawrocki zawetował. Nowela miała pod płasczykiem stosowania w Polsce przepisów unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczących m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie, de facto wprowadzić cenzurę.
Amerykański dziennikarz Eric Daugherty opublikował w serwisie X materiał wideo dotyczący weta. „Sprzed chwili: polski prawicowy prezydent Karol Nawrocki właśnie zawetował ustawę, która miała implementować europejski, cenzorski akt o usługach cyfrowych” - skomentował po angielsku dziennikarz.
Kilka godzin później wpis podał dalej właściciel portalu X oraz firmy xAI, miliarder Elon Musk. „Bravo!” - napisał Musk, dodając emotikon polskiej flagi.
Atak Gawkowskiego
Panie Musku, to weto to nie zwycięstwo, a hańba
— odpowiedział z kolei, także w języku angielskim, wicepremier Gawkowski.
Powinniśmy chronić naszych obywateli przed cyfrowymi ściekami, a nie bronić interesów tych, którzy pompują je na skalę przemysłową
— napisał.
Gratulacje dla wszystkich, którzy cenią toksyczną »wolność« platform bardziej niż bezpieczeństwo własnego społeczeństwa
— dodał wicepremier.
Podsumowanie
Elon Musk pochwalił prezydenta Karola Nawrockiego za jego weto wobec ustawy wprowadzającej cenzurę w internecie. Wpis wywołał wściekłość wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.
