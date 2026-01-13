Musk pochwalił prezydenta Nawrockiego za zablokowanie cenzury w sieci. Wściekły minister odpowiada miliarderowi: To hańba

Gawkowski odpowiedział na wpis Muska, w którym ten chwalił prezydenta Nawrockiego. / autor: Fratria
Gawkowski odpowiedział na wpis Muska, w którym ten chwalił prezydenta Nawrockiego. / autor: Fratria

Weto to nie zwycięstwo, a hańba” - grzmiał serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w odpowiedzi na wpis Elona Muska „Bravo!”, odnoszący się do zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wprowadzającej cenzurę w internecie.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą prezydent Karol Nawrocki zawetował. Nowela miała pod płasczykiem stosowania w Polsce przepisów unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczących m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie, de facto wprowadzić cenzurę.

Amerykański dziennikarz Eric Daugherty opublikował w serwisie X materiał wideo dotyczący weta. „Sprzed chwili: polski prawicowy prezydent Karol Nawrocki właśnie zawetował ustawę, która miała implementować europejski, cenzorski akt o usługach cyfrowych” - skomentował po angielsku dziennikarz.

Kilka godzin później wpis podał dalej właściciel portalu X oraz firmy xAI, miliarder Elon Musk. „Bravo!” - napisał Musk, dodając emotikon polskiej flagi.

Atak Gawkowskiego

Panie Musku, to weto to nie zwycięstwo, a hańba

— odpowiedział z kolei, także w języku angielskim, wicepremier Gawkowski.

Powinniśmy chronić naszych obywateli przed cyfrowymi ściekami, a nie bronić interesów tych, którzy pompują je na skalę przemysłową

— napisał.

Gratulacje dla wszystkich, którzy cenią toksyczną »wolność« platform bardziej niż bezpieczeństwo własnego społeczeństwa

— dodał wicepremier.

Podsumowanie

Elon Musk pochwalił prezydenta Karola Nawrockiego za jego weto wobec ustawy wprowadzającej cenzurę w internecie. Wpis wywołał wściekłość wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.

Adrian Siwek/PAP

