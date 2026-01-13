Białorusini są na długiej, wymagającej wielu poświęceń, drodze do niepodległości; Polska ich w tej drodze nigdy nie zostawi - podkreślił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Dodał, że w tej kwestii istnieje konsensus między prezydentem a rządem.
Podczas wtorkowego świąteczno-noworocznego spotkania z Cichanouską oraz przedstawicielami społeczności białoruskiej w Belwederze prezydent ocenił, że Polacy są wspólnotą narodową, która „w sposób szczególny uszanowała wolność, niepodległość i suwerenność”. Dodał, że w podobny sposób Polska chce traktować swoich przyjaciół.
Chciałem podziękować wszystkim wolnym Białorusinom, że jesteście na swojej trudnej drodze, wymagającej tak wielu poświęceń - wielu przebywa w więzieniu reżimu Łukaszenki. Jesteście na swojej długiej drodze do niepodległości i suwerenności i w tej drodze Polska was nigdy nie zostawi
— podkreślił.
Wskazując na obecnego na spotkaniu wiceszefa MSZ Wojciecha Zajączkowskiego jako przedstawiciela rządu, Nawrocki zapewnił, że istnieje konsensus między prezydentem a rządem ws. niepodległościowych i suwerennych aspiracji Białorusinów. Według Nawrockiego, za sprawą spotkań z mniejszością białoruską i liderami białoruskiej opozycji „idziemy w kierunku relacji dwóch niepodległych, suwerennych, niezależnych państw Polski i Białorusi dla dobra wspólnego”.
Zapewniam też, że w kwestii więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, na arenie międzynarodowej i dyplomatycznej ubiegałem się w swoich rozmowach wspólnie z ministrem Marcinem Przydaczem o ich uwolnienie
— dodał. Podkreślił, że w tym aspekcie symbolem pozostaje dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut.
W swoim wystąpieniu Cichanouska, nawiązując do słów Nawrockiego, podkreśliła, że mimo iż droga Białorusi jest „bardzo długa, to są z nami więźniowie polityczni, którzy jeszcze kilka dni temu byli w więzieniach i wszystko jest możliwe”.
Cichanouska powiedziała, że Białorusini patrzą obecnie na Polskę z zachwytem i „czasem nawet zazdrością”.
Jesteście dla nas nie tylko dobrym sąsiadem i sojusznikiem, ale przykładem, właśnie taką chciałbym widzieć Białoruś: mocną, wolną, jako niezależne państwo, które służy swoim obywatelom, a nie obcemu imperium
— zaznaczyła.
Według białoruskiej opozycji i organizacji praw człowieka na Białorusi wciąż jest około 1300 więźniów politycznych; wielu z nich zostało aresztowanych w reakcji na masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r.
