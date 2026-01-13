„Myślę, że prezydent musi być lepiej chroniony, od strony takiej bardziej społecznej. Musimy sobie zdać sprawę wszyscy co do tego, jaką wartością jest zwycięstwo Karola Nawrockiego i żaden z nas nie powinien pozwolić na to, żeby imię prezydenta, urząd prezydenta, żeby głowa państwa polskiego była w ten sposób poniewierana i szargana” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz, komentując ataki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Karola Nawrockiego.
KO zajmuje się nagonką na prezydenta Karola Nawrockiego za to, że ten wziął udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. Zarzuca mu m.in. że jako pracownik IPN brał udział w ustawkach (wcześniej sugerowała, że robił to jako prezes IPN, ale wpis ten skasowała). Co najbardziej szokujące ataki odbywają się nie z trollerskich kont, ale z oficjalnych profili Koalicji Obywatelskiej.
Skandal
Profesor Sławomir Cenckiewicz w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem przyznał, że jest zdziwiony tym, że do ataków dochodzi z oficjalnych profili KO.
To jest rzeczywiście niebywały skandal. Dziś jest w zasadzie drugi dzień, nawet tam pewnych korekt dokonano po moim wpisie, bo pozwoliłem sobie zauważyć, że jako prezes IPN-u nic nie wiadomo o tym, żeby się Karol Nawrocki bił z kimkolwiek, oni zmienili na pracownika, też nie wiem, czy to jest prawda. Wydaje mi się, że nie
— wskazał.
To jest rzeczywiście wielki skandal, bo rządowa partia, która ma premiera, publikuje takie bezeceństwa dosłownie przecież kilka dni po tym, jak powiedziano, że atmosfera spotkania pana premiera z panem prezydentem była świateczno-familiarno-jakaś i wyłączamy niektóre sprawy najważniejsze z konfliktu politycznego
— zauważył.
To nic nowego
Gość Telewizji wPolsce24 stwierdził, że trwająca nagonka na prezydenta Karola Nawrockiego przypomina to, w jaki sposób atakowano ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Wszystko to przypomina mi historię spotkania na Helu Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim. Były informacje, ile oni tam wina razem wypili i praktycznie po zejściu ze stateczku jakiegoś na sopockim molo, rozpoczęła się akcja przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu
— przypomniał.
W wielu sprawach można powiedzieć mamy do czynienia z powielaniem takiej matrycy, którą oni zbudowali, nawet ostrzej czasami
— ocenił.
Kampania pokazywała, że brutalność jest jeszcze większa i granice zostały znacznie przekroczone
— dodał.
„Pałka” na prezydenta
Prof. Cenckiewicz zwrócił uwagę, że chociaż prezydent jest czas atakowany przez rządzących, to jednocześnie premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz domagali się, aby prezydent Karol Nawrocki zabiegał u premier Włoch Giorgii Meloni, aby ta zagłosowała przeciw unijnej umowie z Mercosur.
Oni żadnej linii konsekwentnie nie trzymają
— zaznaczył.
Szukają tylko pałki, żeby prezydenta atakować
— wskazał.
Efekt kuli śnieżnej
Prof. Cenckiewicz zwrócił uwagę, że potrzebne są działania.
Myślę, że prezydent musi być lepiej chroniony, od strony takiej bardziej społecznej. Musimy sobie zdać sprawę wszyscy co do tego, jaką wartością jest zwycięstwo Karola Nawrockiego i żaden z nas nie powinien pozwolić na to, żeby imię prezydenta, urząd prezydenta, żeby głowa państwa polskiego była w ten sposób poniewierana i szargana
— wskazał.
To można robić na różne sposoby. Myślę, że można to robić z pozycji urzędu, czyli bronić prezydenta. Na przykład prokuratura powinna dbać o dobre imię prezydenta. I tam, gdzie prawo jest naruszane, to powinno po prostu być to egzekwowane. Wiemy, że tak nie jest. Można protestować i trafić na dwa miesiące do aresztu, ale powiedzmy drwić z prezydenta, ośmieszać go, zamieszczać jakieś materiały poniżające głowę państwa, to jest w jakimś sensie w „dobrym tonie”
— zauważył.
Czasem taki hejt antyprezydencki może dać efekt kuli śniegowej, która może zaprowadzić do jakiejś tragedii
— przestrzegł.
ZOBACZ CAŁY PROGRAM:
Podsumowanie
Prof. Sławomir Cenckiewicz na antenie Telewizji wPolsce24 przyznał, że zaskoczony jest tym, że Koalicja Obywatelska postanowiła realizować hejt wobec prezydenta Karola Nawrockiego na swoich oficjalnych kontach. Zauważył, że sytuacja ta przypomina ataki na ś.p. Lecha Kaczyńskiego.
Adrian Siwek/wPolsce24
