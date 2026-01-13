Do sądu trafił zmodyfikowany wniosek ws. obciążenia przymusową hipoteką nieruchomości Zbigniewa Ziobry. Jednoznacznie wskazano w nim zakres, kwoty oraz wierzycieli – poinformował rzecznik neo-Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Poprzednie dwa wnioski sąd oddalił z powodów formalnych.
Nie uległy zmianie zakres i cel zabezpieczenia, podstawa prawna, wysokość ani rodzaj zabezpieczanych należności, zakres majątku objętego zabezpieczeniem ani okoliczności faktyczne sprawy
— przekazał PAP prok. Nowak.
Kolejny wniosek
Informację o ponowieniu przez prokuraturę wniosku o nałożenie zabezpieczenia majątkowego na dom należący do posła PiS i byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry podał portal rmf24.pl. Poprzednie takie wnioski trafiły do sądu w listopadzie i grudniu ub.r.
Jak potwierdził PAP prok. Nowak, 12 grudnia prokurator Zespołu Śledczego nr 2 PK zajmującego się sprawą Funduszu Sprawiedliwości wydał postanowienie o zmianie poprzednich decyzji – z 12 listopada oraz 4 grudnia 2025 r. – o zabezpieczeniu na mieniu podejrzanego Zbigniewa Ziobry.
Zmiana polegała na doprecyzowaniu i uszczegółowieniu sposobu zabezpieczenia majątkowego poprzez wyraźne wyodrębnienie hipotek odpowiadających poszczególnym rodzajom zabezpieczanych należności. W postanowieniu jednoznacznie wskazano zakres, kwoty oraz wierzycieli przypisanych do konkretnych hipotek
-– wyjaśnił rzecznik PK.
Jak dodał, to postanowienie prokuratora zostało 13 grudnia przesłane do wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.
Jak przypomniał prok. Nowak, po raz pierwszy w listopadzie ub.r. prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu Ziobry poprzez obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym (grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści) poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku
— dodał.
Polowanie na Ziobrę
Na 15 stycznia, zaplanowane jest posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który ma odnieść się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec Ziobry na trzy miesiące. W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o areszt prokuratura – według jej zapowiedzi – ma wydać za byłym ministrem list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze poszukiwania posła PiS na terenie kraju. Jeżeli w toku tych działań służby ustalą, że Zbigniew Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem działań prokuratury ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
Tymczasem obrońca Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski, poinformował, że jego klient uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Sam Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności”.
Podsumowanie
Neo-Prokuratura Krajowa już trzeci raz próbuje obciążyć przymusową hipoteką nieruchomości Zbigniewa Ziobry. Dwa poprzednie wnioski zostały odrzucone.
Adrian Siwek/PAP
