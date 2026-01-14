Dwa dni temu przyspieszenia rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości domagał się na antenie neo-TVP były sędzia Wojciech Łączewski. Ostatnio na jaw wyszło jednak, kim jest „ekspert”. Według Wojciecha Czuchnowskiego z „Gazety Wyborczej” człowiek ten miał wyrzucić swoją chorą onkologicznie żonę z domu, a także grozić jej śmiercią. Określił go też jako niebezpiecznego. To mają być eksperci mediów publicznych?
Dziennikarz „Gazety Wyborczej” ujawnia szokujące informacje na temat byłego sędziego Wojciecha Łączewskiego
Były sędzia, dziś adwokat, może używać swoich wpływów w wymiarze sprawiedliwości, by uniknąć odpowiedzialności za groźby karalne i znęcanie się nad rodziną. Trzeba to przerwać a śledztwo w jego sprawie powinno zostać objęte nadzorem
— alarmował Wojciech Czuchnowski w swoim wpisie w serwisie X.
CZYTAJ WIĘCEJ: Piekło zamarzło! Czuchnowski boi się wpływów Łączewskiego w resorcie Żurka. Opisuje, jak były sędzia miał grozić swojej żonie
Warto zauważyć, że zaledwie dwa dni wcześniej Wojciech Łączewski był gościem neo-TVP Info, gdzie opowiadał o rozliczaniu Prawa i Sprawiedliwości.
Trudne pytania
Na sprawę zareagował Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Drodzy dziennikarze TVP w fikcyjnej likwidacji – czy w dzisiejszym programie „19:30” poinformujecie waszych widzów – czy też ukryjecie przed nimi – że wasz autorytet, były sędzia Wojciech Łączewski (postać znana) ma zarzuty za groźby śmierci wobec swojej żony No i czy przeprosicie za oddawanie anteny takim postaciom?
— zapytał.
Kilka cytatów z dzisiejszego wpisu Wojciecha Czuchnowskiego z „Gazety Wyborczej”:
„Mówił, że jedzie do niej, że ma broń i że [ona] »nie dożyje następnego dnia«”.
„Mimo choroby onkologicznej, na którą zapadła [jego żona], wyrzucił ją ze wspólnego mieszkania”
„Nękaniem jej współpracowników i przełożonych próbował ją pozbawić pracy, nachodził a końcu zaczął grozić”
„wiem, że Łączewski sugerował policjantom i prokuratorom, że ma wpływy oraz znajomości w obecnych władzach”
„Łączewski sugerował, że może nawet zostać zastępcą Adama Bodnara. Niestety przeszkodą były problemy osobiste, które pojawiły się u b. sędziego już kilka lat wcześniej. Chodziło o skłonność do konfabulacji, manię prześladowczą i nadużywanie alkoholu”
„Moim zdaniem Wojciech Łączewski nie powinien mieć dostępu do broni, bo może stanowić zagrożenie”
„jest on osobą niezrównoważoną, skłonną do stosowania nacisków, mataczenia, pomawiania a w skrajnym przypadku również do przemocy”
„zagrożenie z jego strony odczuwam jako bardzo realne”
To jak będzie?
— pytał.
Podsumowanie
Neo-TVP próbowało robić eksperta z byłego sędziego Wojciecha Łączewskiego. Na jaw wyszły szokujące doniesienia dotyczące jego prywatnego życia.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750613-laczewski-brylowal-w-neo-tvp-czy-przeprosicie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.