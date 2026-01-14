„Rzeczpospolita” ustaliła, że środowisko Sławomira Mentzena zarejestrowało partię „Imperium Kontratakuje”, która ma być zabezpieczeniem dla „Nowej Nadziei”. Problem polega jednak na tym, że obie te nazwy pochodzą z serii „Gwiezdnych Wojen”, co może zwiastować problemy związane z roszczeniami Disneya.
Jak ujawnia „Rzeczpospolita” 7 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię: Imperium Kontratakuje, która chociaż formalnie nie jest związana z liderem Nowej Nadziei Sławomirem Mentzenem, to jej założycielami są jego współpracownicy.
Partia ta ma być formacją zapasową, ponieważ Nowa Nadzieja jak ujawniało Rp.pl, według Państwowej Komisj Wyborczej nie złożyła sprawozdania finansowego za 2024 rok. Sprawa ta może skończyć się delegalizacją partii.
Co zrobi Disney?
Sławomir Mentzen w przeszłości pytany przez „Rzeczpospolitą” o to, czy nazwa „Nowa Nadzieja” to nawiązanie do „Gwiezdnych wojen”, zaprzeczał, tłumacząc, że każdy może mieć nową nadzieję. Kolejna formacja nawiązująca jednak do części „Gwiezdnych Wojen” może być trudna do obrony. Zwłaszcza że Disney znany jest z walki o własność intelektualną.
Znaki towarowe są rejestrowane dla konkretnych towarów i usług. I choć właściciele znaków związanych z filmami rejestrują je zazwyczaj szeroko, to najprawdopodobniej nie obejmują one takich usług jak „działalność polityczna”
— powiedziała ekspertka Agnieszka Wiercińska-Krużewska w rozmowie z rp.pl.
Jednak nie oznacza to, iż oznaczenia identyczne lub podobne mogą być użyte w działalności politycznej bez żadnych konsekwencji. Zarejestrowane znaki towarowe stanowiące tytuły filmów mogą być uznane za tzw. znaki renomowane, ochrona takich znaków rozchodzi się szerzej niż towary czy usługi objęte samą rejestracją, zatem ich właściciele mogą zakazać używania identycznych lub podobnych oznaczeń również wobec podmiotów używających ich w działalności politycznej. Ponadto właściciel znaku towarowego mógłby posłużyć się pojęciem dobrego imienia powiązanego z tym symbolem. Użycie go przez partię polityczną, która ma swoich zwolenników i przeciwników, mogłoby naruszyć to dobre imię. Można też postawić pytanie, czy tytuł taki, jak „Imperium kontratakuje”, jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, czyli czy może być użyty bez zgody właściciela
— dodała.
Podsumowanie
Partia „Imperium Kontratakuje”, która ma być zapasową partią „Nowej Nadziei” może przykuć uwagę Disneya. Obie te nazwy nawiązują bowiem do „Gwiezdnych wojen”.
Adrian Siwek/Rp.pl
