Koalicja Obywatelska w szyderczy sposób „przeprosiła” za dezinformację związaną z prezydentem Karolem Nawrockim, wrzucając kolejny równie ofensywny wpis. „Wspaniali ludzie…” - skomentował szef BBN profesor Sławomir Cenckiewicz w serwisie X.
KO zajmuje się nagonką na prezydenta Karola Nawrockiego za to, że ten wziął udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych przekonywała, że Karol Nawrocki „jako prezes IPN brał udział w ustawkach” i „jako prezydent ściska się ze skazanymi kibolami”.
Garnitur nie zmienia mentalności
— grzmiała KO.
Żenujące „przeprosiny”
Kiedy internauci wytknęli im kłamstwo, postanowili w żenujący sposób… skorygować swój wpis.
Przepraszamy za wprowadzenie w błąd. Karol Nawrocki nie brał udziału w ustawkach jako prezes IPN, tylko jako jego pracownik.
— wskazała Koalicja Obywatelska.
Wpis ten skomentował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.
„Wspaniali ludzie”…
— zadrwił.
Dezinformacja
Warto przy tym zauważyć, że Koalicja Obywatelska cały czas próbuje przedstawiać się jako formacja, które walczy z dezinformacją w sieci, o czym podczas konferencji prasowych opowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Oczywiście przykłady dezinformacji szerzonej przez jego partię wobec prezydenta nie były poruszane.
Na sprawę zareagowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Dziś posiedzenie Rady Ministrów. Zwyczajowo pan minister Adam Szłapka na konferencji po RM omawia przypadki „dezinformacji” w przestrzeni publicznej. Liczymy, że omówi i napiętnuje infografiki promowane przez Koalicję Obywatelską, uderzające w Pana Prezydenta Karola Nawrockiego
— wskazało.
Podsumowanie
Koalicja Obywatelska w drwiący sposób przepraszała za dezinformację ws. prezydenta Karola Nawrockiego. Wywołało to reakcje szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
