Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła dzisiaj ustawa budżetowa na 2026 r. - poinformował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Przypomniał, że to jedyna ustawa, wobec której prezydentowi nie przysługuje prawo weta. Prezydent może jej jednak nie podpisać i odesłać do Trybunału Konstytucyjnego.
Ustawa budżetowa na 2026 r. zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 647,2 mld zł. Oznacza to, że dług publiczny tylko za 3 lata rządów koalicji Donalda Tuska, wzrośnie aż o 1,1 bln zł. Wszystko to przy niemal całkowitej stagnacji wzrostu wpływów budżetowych. Cięcia środków dotkną wiele kluczowych instytucji państwa m.in. Sąd Najwyższy, IPN i Trybunał Konstytucyjny. Za mało środków przeznaczono także na służbę zdrowia, której placówki toną w długach.
Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła dzisiaj ustawa budżetowa.
Jest to jedyna ustawa, wobec której w myśl zapisów Konstytucji, nie przysługuje Prezydentowi RP prawo weta.
Prezydent Karol Nawrocki zgodnie z prawem w ciągu 7 dni podejmie decyzję w sprawie budżetu. Prezydent RP może ustawę budżetową podpisać albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, po jej podpisaniu albo bez złożenia podpisu
— napisał w mediach społecznościowych szef prezydenckiej kancelarii minister Zbigniew Bogucki.
CZYTAJ TAKŻE: Parlament przyjął ustawę budżetową na 2026 r. Zakłada rekordowy wzrost zadłużenia. O losie budżetu zadecyduje teraz prezydent Nawrocki
Co z budżetem na 2026 r. zrobi prezydent?
Prezydent Karol Nawrocki jest bardzo sceptyczny wobec przygotowanego przez koalicję rządzącą budżetu państwa na 2026 r. W jego ocenie minister finansów Andrzej Domański zaniedbał przygotował budżet, który radykalnie zadłuża państwo.
Moja decyzja co do podpisania budżetu albo skierowania go do TK zapadnie w odpowiednich terminach. Nie wiem, co zrobię, dopuszczam każdą możliwość na dzień dzisiejszy, mam dużo uwag do polskiego budżetu i do pracy rządu w zakresie finansów publicznych
— powiedział prezydent Nawrocki w czasie konferencji podczas swojego pobytu w Londynie.
W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy ustalające nowe stawki podatku akcyzowego na alkohol. Nie zgodził się również na podniesienie opłaty związanej z zawartością cukru i substancji słodzących w napojach.
CZYTJ TAKŻE: Prezydent: Minister Domański zaniedbał budżet państwa. Mam o to dużo żalu. Czy podpiszę ustawę budżetową? Jeszcze nie wiem
Robert Knap/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750606-ustawa-budzetowa-na-2026-r-jest-juz-na-biurku-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.