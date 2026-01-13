Polska 2050 zawiadamia prokuraturę ws. wyborów w partii! "Sprawę powinna zbadać ABW"; "Zewnętrzna próba ingerencji"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk/X
autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk/X

Polska 2050 nie zdołała skutecznie przeprowadzić wyborów przez internet na nowego przewodniczącego partii - II tura wyborów została unieważniona. Do tej pory nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało. Polska 2050 oficjalnie utrzymuje jednak, że najbardziej prawdopodobna jest ingerencja z zewnątrz. Zarząd partii zdecydował się złożyć w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Partia chce też, by sprawą zajęła się ABW.

Polska 2050 Szymona Hołowni informuje, że z dużym prawdopodobieństwem, miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii. Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu

— podkreśliła Polska 2050 w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X.

W związku z tym Zarząd Krajowy Polski 2050 Szymona Hołowni podjął decyzję o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, a sprawę powinna zbadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Istnieje duże prawdopodobieństwo wpływania z zewnątrz na proces wyborczy, co musi zostać jednoznacznie zweryfikowane przez właściwe instytucje. Warto zaznaczyć, że w procesie głosowania odnotowano znacznie większą liczbę oddanych głosów niż liczba członków partii uprawnionych do głosowania, co dodatkowo uzasadnia konieczność dokładnego wyjaśnienia sprawy

— podkreśliła partia.

Nie dopatrzono się z kolei winnych nieudanego głosowania po stronie samej partii.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że nie zgłaszamy żadnych zastrzeżeń do działań Krajowej Komisji Wyborczej, która zadziałała w sposób modelowy: szybko, odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami, podejmując niezwłocznie decyzję o przerwaniu głosowania i unieważnieniu drugiej tury wyborów bez odczytu wyników

— zaznaczono.

Posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050

Szymon Hołownia podjął decyzję o zwołaniu Rady Krajowej partii w piątek 16 stycznia.

To najszybszy możliwy termin statutowy. Rada Krajowa podejmie decyzję, w jaki sposób proces wyborczy będzie prowadzony dalej: z jednej strony możliwie szybko, z drugiej w sposób w pełni bezpieczny dla organizacji i jej członków. Bezpieczeństwo i wiarygodność procesu są dla nas absolutnym priorytetem

— zapewniono w oświadczeniu partii.

Polska 2050 Szymona Hołowni pozostaje wierna zasadom transparentności, odpowiedzialności i ochrony demokratycznych standardów – zarówno w państwie, jak i we własnych strukturach. Kampania wyborcza obudziła w naszym ugrupowaniu ogromną energię. Zrobimy wszystko, żeby została teraz właściwie wykorzystana dla odbudowy zaufania naszych wyborców i wzmocnienia naszej organizacji na arenie politycznej

— podkreślono.

Adam Stankiewicz/X

