PSL wzywa PiS do debaty o rolnictwie. Bochenek odpowiada: Umowa z krajami Mercosur to tragiczne zwieńczenie

Politycy PSL chcą debatować z reprezentami Prawa i Sprawiedliwości o sprawach rolnictwa. / autor: Fratria
Politycy PSL proponują politykom PiS debatę o rolnictwie. „Jeśli są takimi kozakami w internecie, to niech podejmą rękawice i staną do prawdziwej debaty o przyszłości rolnictwa” – powiedział PAP zastępca szefa KPRM Jakub Stefaniak (PSL). „Obnażymy Waszą nieudolność, niekompetencję i zaniedbania” - odpowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Ludowcy chcą, by debata odbyła się jak najszybciej.

Dość zabawy w ciuciubabkę. Mówimy PiS-owi: Sprawdzam. Jeśli są takimi kozakami w internecie, to niech podejmą rękawice i staną do prawdziwej debaty o przyszłości rolnictwa

— stwierdził w rozmowie z PAP Stefaniak. Według niego PSL ma „mocne argumenty” i „konkretny plan na przyszłość”.

PiS jak na razie podnosi tylko lament i ucieka od odpowiedzialności za osiem lat swoich nieudolnych rządów

— dodał polityk PSL.

Wyzwanie Krajewskiego

Wcześniej minister rolnictwa Stefan Krajewski zamieścił w mediach społecznościowych filmik, w którym wzywa polityków PiS do debaty.

Panie pośle Kaczyński – prezesie partii kłamców; panie pośle Błaszczak – ekspercie od spraw rolnictwa od wczoraj; panie pośle Telus – były ministrze rolnictwa dzisiaj chcecie mojej dymisji, posługując się przy tym kłamstwami. Wzywacie mnie na pojedynek i ja do tego pojedynku jestem w stanie stanąć z wami, ale w pojedynku na fakty i argumenty” - mówi na nim Krajewski. – Powiedzcie, co przez osiem lat zrobiliście, a czego nie zrobiliście, żeby zatrzymać umowę z krajami Mercosuru? Co zrobiliście, a czego nie zrobiliście przez te osiem lat dla polskiej wsi i dla polskich rolników?

— pyta minister rolnictwa.

Krajewski wzywa też polityków PiS do „pojedynku na fakty i argumenty”.

Stańmy do poważnej dyskusji

— apeluje Krajewski.

Do debaty ze strony PSL gotowi są stanąć wicepremier, szef MON i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Chcemy debaty o faktach: kto odpowiada za umowę Mercosur i Zielony Ład? Kto naprawdę ma wizję nowoczesnej, bezpiecznej i dochodowej wsi? I kto tę wizję konsekwentnie realizuje?

— podkreślają politycy PSL.

Odpowiedź PiS

Na apel o debatę zareagował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Cieszę się, że politycy PSL: Władysław Kosiniak-Kamysz i Stefan Krajewski pozytywnie odpowiedzieli na naszą propozycję. Chcemy, by debata na temat stanu polskiego rolnictwa została przeprowadzona w parlamencie, w czasie rozpatrywania wniosku o odwołanie ministra Krajewskiego

— podkreślił rzecznik PiS na X.

Prosi też, by „wpłynąć na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, by wniosek był rozpatrywany już na najbliższym posiedzeniu”.

Obnażymy Waszą nieudolność, niekompetencję i zaniedbania. Umowa z krajami Mercosur-u to tragiczne zwieńczenie Waszych szkodliwych działań, które doprowadzą do utraty rynków zbytu polskich producentów rolnych i narażą polskie rodziny na żywność przesiąkniętą pestycydami i chemikaliami, niespełniającą unijnych standardów sanitarnych

— dodał Bochenek.

Według rzecznika PiS Stefan Krajewski musi zostać odwołany.

Wniosek o odwołanie Krajewskiego

12 stycznia szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że jego klub składa wniosek o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Jako powód wskazał nieskuteczność ws. zatrzymania umowy UE-Mercosur.

Według Błaszczaka umowa ta będzie oznaczała napływ taniej żywności spoza UE, produkowanej bez rygorystycznych norm, które obowiązują polskich rolników.

Zamiast stanowczo bronić interesów polskiej wsi, minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników. Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności

-– napisał na platformie X Błaszczak.

Podsumowanie

Politycy PSL chcą debatować z reprezentantami Prawa i Sprawiedliwości o sprawach rolnictwa. Rafał Bochenek wskazał, że dobrą arenę zmagań będzie sejmowa dyskusja nad odwołaniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego.

Adrian Siwek/PAP

