Weto prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko przepisom, które wprowadziłyby cenzurę w sieci, skomentował właściciel serwisu X, miliarder Elon Musk. „Brawo!” - napisał.
Prawicowy prezydent Polski Karol Nawrocki właśnie zawetował ustawę, która miałaby wdrożyć unijną ustawę o cenzurze „Ustawa o usługach cyfrowych”. „Państwo ma GWARANTOWAĆ wolność, a nie ją ograniczać!”. Potrzebujemy WIĘCEJ krajów takich jak Polska!
— wskazał w mediach społecznościowych dziennikarz Eric Daugherty.
Na wpis zareagował właściciel serwisu X, miliarder Elon Musk.
Brawo!
— napisał, komentując decyzję polskiego prezydenta.
Weto prezydenta
Przypominamy, że prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy umożliwiające blokowanie treści w internecie.
Jako Prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę. Tym bardziej, że ukryto w niej możliwość finansowania tzw. „zaufanych sygnalistów”, którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać „nieprawomyślne” treści i obywateli, którzy takie poglądy wyrażają
— tłumaczył swoją decyzję prezydent.
Szczególnie bulwersujące jest to, że – by przykryć te cenzorskie zapędy – użyto dobra dzieci. Miało ono stać się cynicznym parawanem, za którym ukryta zostanie realna intencja czyli kontrola swobody wypowiedzi. Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystywanie do tego interesu najmłodszych – jest niemoralne
— podkreślał.
Podsumowanie
Elon Musk wyraził radość z weta prezydenta Karola Nawrockiego ws. wprowadzenia cenzury w sieci.
