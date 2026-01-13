Światowy głos wsparcia. Elon Musk zareagował na weto prezydenta Nawrockiego ws. cenzury w sieci: "Brawo!"

Weto prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko przepisom, które wprowadziłyby cenzurę w sieci, skomentował właściciel serwisu X, miliarder Elon Musk. „Brawo!” - napisał.

Prawicowy prezydent Polski Karol Nawrocki właśnie zawetował ustawę, która miałaby wdrożyć unijną ustawę o cenzurze „Ustawa o usługach cyfrowych”. „Państwo ma GWARANTOWAĆ wolność, a nie ją ograniczać!”. Potrzebujemy WIĘCEJ krajów takich jak Polska!

— wskazał w mediach społecznościowych dziennikarz Eric Daugherty.

Na wpis zareagował właściciel serwisu X, miliarder Elon Musk.

Brawo!

— napisał, komentując decyzję polskiego prezydenta.

Weto prezydenta

Przypominamy, że prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy umożliwiające blokowanie treści w internecie.

Jako Prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę. Tym bardziej, że ukryto w niej możliwość finansowania tzw. „zaufanych sygnalistów”, którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać „nieprawomyślne” treści i obywateli, którzy takie poglądy wyrażają

— tłumaczył swoją decyzję prezydent.

Szczególnie bulwersujące jest to, że – by przykryć te cenzorskie zapędy – użyto dobra dzieci. Miało ono stać się cynicznym parawanem, za którym ukryta zostanie realna intencja czyli kontrola swobody wypowiedzi. Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystywanie do tego interesu najmłodszych – jest niemoralne

— podkreślał.

Podsumowanie

Elon Musk wyraził radość z weta prezydenta Karola Nawrockiego ws. wprowadzenia cenzury w sieci.

Adrian Siwek/X

