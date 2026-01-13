Polska 2050 podjęła próbę wybory nowego przewodniczącego poprzez głosowanie internetowe. Wydawałoby się, że powinna to być łatwa sprawa, skoro uprawnionych do głosowania było zaledwie ponad 800 osób. Okazało się jednak, że głosowanie się nie udało i II tura wyborów została unieważniona. Z nieudolności Polski 2050, która nawiasem mówiąc według szeregu ostatnich sondaży cieszy się obecnie marginalnym poparciem w społeczeństwie, śmieją się nawet… przedstawiciele koalicjantów tej partii.
Polska 2050 kończyła rok 2025 serią rozmaitych porażek. Wydawało się, że gorzej już nie będzie. Niestety formacja preferująca głosowania drogą internetową, nawet w grupie kilkuset osób zalicza druzgocącą porażkę. I jak tu trzymać kciuki za koalicjanta?
— zapytał Bogdan Zdrojewski, europoseł KO, obnażając skalę kompromitacji Polski 2050.
„Brawo, Michale Gramatyka”
Brawo, Michale Gramatyka, brawo. Medal za działania na rzecz zaufania do głosowania przez internet
— zaznaczyła z kolei Anna Maria Żukowska, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, zwracając uwagę, że to właśnie Gramatyka w przeszłości bardzo zachwalał glosowanie przez internet, twierdząc, iż taka forma eliminowałaby fałszerstwa, które są możliwe do przeprowadzenia w przypadku zliczania głosów przez ludzi.
Wpis o tym, że głosowanie Polski 2050 miało się odbyć na „randomowej stronie do głosowania”, promowała inna polityk Lewicy - Katarzyna Kotula.
Wygrała Jaśmina
— krótko napisała z kolei Hanna Gill-Piątek, posłanka KO, wcześniej związana z Polską 2050, nawiązując do aplikacji politycznej Polski 2050, szumnie zapowiadanej przez Szymona Hołownię w 2021 roku - dziś już nigdzie nie da się jej znaleźć.
