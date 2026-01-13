Rozliczenia wewnątrz Polski 2050 po kompromitacji ws. głosowania? "Ludzie oczekują, że podadzą się do dymisji"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
inister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (P) przed rozpoczęciem posiedzenia rządu w KPRM w Warszawie. / autor: PAP/Radek Pietruszka
inister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (P) przed rozpoczęciem posiedzenia rządu w KPRM w Warszawie. / autor: PAP/Radek Pietruszka

W wyniku unieważnienia II tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050 wciąż nie wiadomo, kto będzie nowym liderem tej formacji. Możliwe nawet, że nie będzie to zarówno Paulina Hennig-Kloska, jak i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, które przeszły do II tury wyborów. Jak podaje „Newsweek”, unieważnienie wyborów tylko podgrzało konflikt wewnętrzny w partii.

Jak podaje „Newsweek”, od soboty 10 stycznia, gdy ogłoszono wyniki I tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050, na partyjnych forach i komunikatorach doszło do starć między zwolennikami obu kandydatek.

Zwolennicy Pełczyńskiej-Nałęcz zarzucają oponentom, że chodzą na pasku Koalicji Obywatelskiej. Jej przeciwnicy z kolei otwarcie piszą, że ministra jest konfliktowa i to jej wina, że ludzie odchodzą z partii

— powiedział informator „Newsweeka”.

Rozliczenia w Polsce 2050

Inny rozmówca portalu przekazał zaś, że unieważnione głosowanie tylko zaostrzyło konflikt wewnętrzny.

Ludzie oczekują, że osoby odpowiedzialne za tę katastrofę podczas głosowania, podadzą się do dymisji. Chodzi m.in. o sekretarza generalnego partii Roberta Sitnika. To on nadzoruje proces wyborczy ze strony partii i ponosi za to odpowiedzialność

— zaznaczył informator.

Z kolei jeden z rozmówców „Rzeczpospolitej” z okolic rządu nie ukrywał, że jeśli Paulina Hennig-Kloska zostałaby szefową Polski 2050, to bez problemu porozumiałaby się z Donaldem Tuskiem. Zupełnie inaczej byłoby, gdyby jednak wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Według rozmówców „Rzeczpospolitej” Tusk jej nie znosi i  nie widzi przestrzeni do współpracy.

Oba skonfliktowane środowiska w Polsce 2050 być może pogodzi Szymon Hołownia, jeśli zdecyduje się dalej pozostać przewodniczącym Polski 2050 już bez przeprowadzania nowego głosowania, albo też wystartuje w powtórzonych wyborach.

tkwl/newsweek.pl/rp.pl

