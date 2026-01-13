W wyniku unieważnienia II tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050 wciąż nie wiadomo, kto będzie nowym liderem tej formacji. Możliwe nawet, że nie będzie to zarówno Paulina Hennig-Kloska, jak i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, które przeszły do II tury wyborów. Jak podaje „Newsweek”, unieważnienie wyborów tylko podgrzało konflikt wewnętrzny w partii.
Jak podaje „Newsweek”, od soboty 10 stycznia, gdy ogłoszono wyniki I tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050, na partyjnych forach i komunikatorach doszło do starć między zwolennikami obu kandydatek.
Zwolennicy Pełczyńskiej-Nałęcz zarzucają oponentom, że chodzą na pasku Koalicji Obywatelskiej. Jej przeciwnicy z kolei otwarcie piszą, że ministra jest konfliktowa i to jej wina, że ludzie odchodzą z partii
— powiedział informator „Newsweeka”.
Rozliczenia w Polsce 2050
Inny rozmówca portalu przekazał zaś, że unieważnione głosowanie tylko zaostrzyło konflikt wewnętrzny.
Ludzie oczekują, że osoby odpowiedzialne za tę katastrofę podczas głosowania, podadzą się do dymisji. Chodzi m.in. o sekretarza generalnego partii Roberta Sitnika. To on nadzoruje proces wyborczy ze strony partii i ponosi za to odpowiedzialność
— zaznaczył informator.
Z kolei jeden z rozmówców „Rzeczpospolitej” z okolic rządu nie ukrywał, że jeśli Paulina Hennig-Kloska zostałaby szefową Polski 2050, to bez problemu porozumiałaby się z Donaldem Tuskiem. Zupełnie inaczej byłoby, gdyby jednak wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Według rozmówców „Rzeczpospolitej” Tusk jej nie znosi i nie widzi przestrzeni do współpracy.
Oba skonfliktowane środowiska w Polsce 2050 być może pogodzi Szymon Hołownia, jeśli zdecyduje się dalej pozostać przewodniczącym Polski 2050 już bez przeprowadzania nowego głosowania, albo też wystartuje w powtórzonych wyborach.
