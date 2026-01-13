W Polsce rządzonej przez koalicję 13 grudnia zamykane są kolejne porodówki. Polaków elektryzują pomysły dotyczące tego, że kobiety miałyby rodzić na SOR-ach. Odpowiedzią miał być program „Top Mama”, w założeniu zapewniający bezpieczny transport na porodówki z odległych miejsc, ale ten wbrew zapowiedziom… nie ruszył.
Portal RMF FM ujawnił, że rządowy program dla ciężarnych kobiet znany jako „TOP Mama” będzie miał opóźnienie. Program „Terenowy Oddział Położniczy” miał zapewnić bezpieczny transport na porodówki z tych miejsc w Polsce, gdzie w pobliżu nie ma oddziału położniczego.
RMF FM ustaliło, że mimo szumnych zapowiedzi program nie ruszył na początku roku. Według resortu zdrowia pierwsze placówki mają jednak ruszyć z programem jeszcze w styczniu.
Burza w sieci
Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych.
Jak to w ogóle brzmi? Czy my żyjemy w kraju trzeciego świata, gdzie potrzebny jest specjalny program rządowy, żeby zapewnić bezpieczny transport na najbliższą porodówkę? A i tak potrafili to spartaczyć
— ocenił Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Stworzyli problem zamykając porodówki. Wymyślili program, który miał niby coś pomóc. Z programem też jest problem, więc póki co nie ruszy. Uśmiechnięte piekło kobiet się rozkręca
— zauważyła Klara Spurgjasz, ekspertka nauk społecznych.
Nie ma może porodówek, ale transportu do innych też nie. Jest SOR
— wskazała internautka „olasem”.
Podsumowanie
Program „TOP Mama”, który miał zapewnić ciężarnym kobietom bezpieczny transport do porodówek po likwidacji części oddziałów położniczych, nie ruszył zgodnie z zapowiedziami i ma opóźnienie.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prawdziwe piekło kobiet. Pod płaszczykiem „nowych standardów okołoporodowych” kryje się likwidacja kolejnych porodówek
— Zamknięto dwie kolejne porodówki! Co teraz z ciężarnymi? Szpitale nie wiedzą. Jabłoński: To prawdziwe „piekło kobiet”
— Masowe likwidacje „porodówek”, a resort zdrowia wydaje rozporządzenie o porodach na SOR-ach
— TYLKO U NAS. Poród na SOR-ze? Marek Suski: To jest piekło kobiet. I to jest plan, żeby Polska się kurczyła, nie rozwijała. Tusk do tego zmierza
Adrian Siwek/RMF FM/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750593-kolejna-porazka-rzadu-zwiazana-z-porodowkami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.