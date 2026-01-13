Już wczoraj miało być jasne, kto będzie nowym przewodniczącym Polski 2050, ale tak się nie stało z uwagi na unieważnioną II turę partyjnych wyborów. Do tej pory nie wiadomo dokładnie, dlaczego tak się stało, była mowa o „nieprzewidzianych problemach technicznych”, a Szymon Hołownia mówił nawet o możliwej ingerencji z zewnątrz. Prawda może być jednak dużo bardziej prozaiczna i kompromitująca dla partii, o czym napisała Wirtualna Polska. Otóż możliwe, że po prostu partia wykupiła usługę na zbyt małą liczbę głosów i stąd część osób nie mogła wziąć udziału w głosowaniu w II turze.
II tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 nagle została unieważniona. Głosowanie internetowe nie udało się, mimo że uprawnionych do udziału w nim było zaledwie nieco ponad 800 osób. Działacze partii w rozmowie z Wirtualną Polską zasugerowali, że powód może być wyjątkowo prozaiczny - po prostu partia mogła wykupić zbyt mały pakiet, pozwalający na oddanie zaledwie 1000 głosów w ciągu miesiąca, tymczasem uwzględniając dwie tury wyborów potrzebny byłby pakiet pozwalający na oddanie łącznie ponad 1600 głosów.
System około godz. 21 przestał przyjmować głosy
— przekazali WP działacze Polski 2050.
System przestał przyjmować głosy od uprawnionych osób, głosowanie zostało przerwane przez system i zakończone, mimo że nie wszystkie osoby mogły zagłosować. I z tego powodu komisja unieważniła to głosowanie
— przekazał WP Marcin Skonieczka z Polski 2050. Partia zwróciła się do firmy o wyjaśnienia.
Być może jednak partia wykupiła zbyt mały pakiet, by można było obsłużyć dwie tury głosowania.
Jeśli kupiono 1000 głosów, to już w pierwszym głosowaniu oddało głos 700 osób i zostało za mało slotów, by mogli głosować wszyscy uprawnieni
— mówili WP politycy Polski 2050.
Polski 2050 wykupiła zbyt mały pakiet?
Tę wersję, już po publikacji tekstu Wirtualnej Polski, sprawdził poseł PiS Janusz Cieszyński.
Polska 2050 to partia-mem. Udało mi się ustalić, dlaczego wywróciły się ich wybory. Otóż w rejestrze umów na BIP jest umowa z firmą sixpoints - Jędrzej Koronowicz na 299 złotych netto miesięcznie. W tej cenie jest pakiet… 1000 głosów i stąd wtopa. LOOOL
— drwił z Polski 2050 Janusz Cieszyński.
W kolejnym wpisie dodał, że jednak przekazano mu, iż Polska 2050 dokupiła pakiet na II turę wyborów. Zauważył jednak, że jeśli tak, to brak jest o tym wzmianki w rejestrze umów partii.
Zwrócono mi uwagę, że podobno dokupiono odpowiedni pakiet. To oznacza, że Polska 2050 nie aktualizuje zgodnie z prawem rejestru umów - ostatni wpis tam jest z… października. Widać, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to raczej od Tik toka niż prowadzenia partii jest ekspertką
— zaznaczył poseł PiS.
