Zdumiewająca teoria ws. nieudanego głosowania Polski 2050. Powodem... wykupienie zbyt małego pakietu? "Partia-mem"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X

Już wczoraj miało być jasne, kto będzie nowym przewodniczącym Polski 2050, ale tak się nie stało z uwagi na unieważnioną II turę partyjnych wyborów. Do tej pory nie wiadomo dokładnie, dlaczego tak się stało, była mowa o „nieprzewidzianych problemach technicznych”, a Szymon Hołownia mówił nawet o możliwej ingerencji z zewnątrz. Prawda może być jednak dużo bardziej prozaiczna i kompromitująca dla partii, o czym napisała Wirtualna Polska. Otóż możliwe, że po prostu partia wykupiła usługę na zbyt małą liczbę głosów i stąd część osób nie mogła wziąć udziału w głosowaniu w II turze.

II tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 nagle została unieważniona. Głosowanie internetowe nie udało się, mimo że uprawnionych do udziału w nim było zaledwie nieco ponad 800 osób. Działacze partii w rozmowie z Wirtualną Polską zasugerowali, że powód może być wyjątkowo prozaiczny - po prostu partia mogła wykupić zbyt mały pakiet, pozwalający na oddanie zaledwie 1000 głosów w ciągu miesiąca, tymczasem uwzględniając dwie tury wyborów potrzebny byłby pakiet pozwalający na oddanie łącznie ponad 1600 głosów.

System około godz. 21 przestał przyjmować głosy

— przekazali WP działacze Polski 2050.

System przestał przyjmować głosy od uprawnionych osób, głosowanie zostało przerwane przez system i zakończone, mimo że nie wszystkie osoby mogły zagłosować. I z tego powodu komisja unieważniła to głosowanie

— przekazał WP Marcin Skonieczka z Polski 2050. Partia zwróciła się do firmy o wyjaśnienia.

Być może jednak partia wykupiła zbyt mały pakiet, by można było obsłużyć dwie tury głosowania.

Jeśli kupiono 1000 głosów, to już w pierwszym głosowaniu oddało głos 700 osób i zostało za mało slotów, by mogli głosować wszyscy uprawnieni

— mówili WP politycy Polski 2050.

Polski 2050 wykupiła zbyt mały pakiet?

Tę wersję, już po publikacji tekstu Wirtualnej Polski, sprawdził poseł PiS Janusz Cieszyński.

Polska 2050 to partia-mem. Udało mi się ustalić, dlaczego wywróciły się ich wybory. Otóż w rejestrze umów na BIP jest umowa z firmą sixpoints - Jędrzej Koronowicz na 299 złotych netto miesięcznie. W tej cenie jest pakiet… 1000 głosów i stąd wtopa. LOOOL

— drwił z Polski 2050 Janusz Cieszyński.

W kolejnym wpisie dodał, że jednak przekazano mu, iż Polska 2050 dokupiła pakiet na II turę wyborów. Zauważył jednak, że jeśli tak, to brak jest o tym wzmianki w rejestrze umów partii.

Zwrócono mi uwagę, że podobno dokupiono odpowiedni pakiet. To oznacza, że Polska 2050 nie aktualizuje zgodnie z prawem rejestru umów - ostatni wpis tam jest z… października. Widać, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to raczej od Tik toka niż prowadzenia partii jest ekspertką

— zaznaczył poseł PiS.

CZYTAJ TAKŻE:

Sensacyjny zwrot w Polsce 2050 po blamażu ws. głosowania! Hołownia nie wyklucza startu w ewentualnych powtórzonych wyborach

Unieważniono II turę wyborów w Polsce 2050! Powód? Problemy techniczne podczas głosowania

Cała Polska śmieje się z PL2050 po unieważnionych wyborach! „Ten system działa tak jak obecny rząd”; „Młody, weź im wyłącz serwer”

Adam Stankiewicz/X/wp.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych