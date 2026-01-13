Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Londynie został m.in. zapytany przez dziennikarza o kwestię azylu politycznego, jaki na Węgrzech otrzymał poseł PiS Zbigniew Ziobro. „To jest bardziej pytanie do premiera Viktora Orbana. Taką decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo ją podjąć i taka decyzja zapadła” - zaznaczył prezydent Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki wskazywał na to, że Węgry są państwem, które jest partnerem Polski.
Węgry są częścią UE, są polskim partnerem w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Polska i Węgry od wielu dekad, a nawet wieków ze sobą współpracują. Węgry są oczywiście partnerem Rzeczpospolitej, nie można o tym zapominać w kontekście codziennej, politycznej, partyjnej czy publicznej dyskusji
— mówił Karol Nawrocki.
Głowa państwa odniosła się wprost do decyzji węgierskich władz o udzieleniu azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze.
To jest bardziej pytanie do premiera Viktora Orbana. Taką decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo ją podjąć i taka decyzja zapadła. Staram się nie oceniać decyzji tych liderów państw, które są podejmowane w sposób autonomiczny. Taka decyzja zapadła i myślę, że kraje europejskie, a szczególnie polski rząd, będą ją respektować
— zaznaczył prezydent.
„Ustrój państwa jest w istocie demolowany”
Karol Nawrocki ocenił, że obecnie w Polsce wszyscy nie mogą liczyć na uczciwy proces.
Warto powiedzieć o polskim ustroju. Mamy sytuację w Polsce, w której ustrój państwa jest w istocie demolowany przez wiele decyzji dzisiejszej większości parlamentarnej i dzisiejszego rządu, konstytucja jest łamana. Zatem jeśli pan redaktor mnie pyta, czy wszyscy mogą liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, szczególnie za sprawą ministra Żurka o pozakonstytucyjnej zmianie systemu losowania sędziów, to tak nie jest. Są w Polsce osoby, które nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces, a decyzje o pozostaniu w kraju albo opuszczenia go, jest ich indywidualną decyzją
— mówił Karol Nawrocki.
Mimo wszystko prezydent zasugerował, że osobiście podjąłby inną decyzję niż Zbigniew Ziobro.
Jeśli pan redaktor chce mnie spytać, czy ja bym Rzeczpospolitą, nawet w obliczu łamania polskiego systemu praworządności przez obecnie rządzących, opuścił, to nie opuściłbym, bo jestem historykiem i wiem, że polski system był łamany także przez komunistów po roku 1945, ale są tacy, którzy nie mogąc liczyć na sprawiedliwy proces Polskę opuszczają, a rządy innych państw podejmują decyzje, czy przyznać im azyl, czy nie, taki azyl im został przyznany
— podkreślił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750587-prezydent-nawrocki-zdradzil-co-zrobilby-na-miejscu-ziobry
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.