Sprawa azylu politycznego na Węgrzech. Prezydent Nawrocki zdradził, co zrobiłby na miejscu Ziobry. "Jestem historykiem i wiem..."

autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN
autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Londynie został m.in. zapytany przez dziennikarza o kwestię azylu politycznego, jaki na Węgrzech otrzymał poseł PiS Zbigniew Ziobro. „To jest bardziej pytanie do premiera Viktora Orbana. Taką decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo ją podjąć i taka decyzja zapadła” - zaznaczył prezydent Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki wskazywał na to, że Węgry są państwem, które jest partnerem Polski.

Węgry są częścią UE, są polskim partnerem w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Polska i Węgry od wielu dekad, a nawet wieków ze sobą współpracują. Węgry są oczywiście partnerem Rzeczpospolitej, nie można o tym zapominać w kontekście codziennej, politycznej, partyjnej czy publicznej dyskusji

— mówił Karol Nawrocki.

Głowa państwa odniosła się wprost do decyzji węgierskich władz o udzieleniu azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze.

To jest bardziej pytanie do premiera Viktora Orbana. Taką decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo ją podjąć i taka decyzja zapadła. Staram się nie oceniać decyzji tych liderów państw, które są podejmowane w sposób autonomiczny. Taka decyzja zapadła i myślę, że kraje europejskie, a szczególnie polski rząd, będą ją respektować

— zaznaczył prezydent.

Ustrój państwa jest w istocie demolowany”

Karol Nawrocki ocenił, że obecnie w Polsce wszyscy nie mogą liczyć na uczciwy proces.

Warto powiedzieć o polskim ustroju. Mamy sytuację w Polsce, w której ustrój państwa jest w istocie demolowany przez wiele decyzji dzisiejszej większości parlamentarnej i dzisiejszego rządu, konstytucja jest łamana. Zatem jeśli pan redaktor mnie pyta, czy wszyscy mogą liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, szczególnie za sprawą ministra Żurka o pozakonstytucyjnej zmianie systemu losowania sędziów, to tak nie jest. Są w Polsce osoby, które nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces, a decyzje o pozostaniu w kraju albo opuszczenia go, jest ich indywidualną decyzją

— mówił Karol Nawrocki.

Mimo wszystko prezydent zasugerował, że osobiście podjąłby inną decyzję niż Zbigniew Ziobro.

Jeśli pan redaktor chce mnie spytać, czy ja bym Rzeczpospolitą, nawet w obliczu łamania polskiego systemu praworządności przez obecnie rządzących, opuścił, to nie opuściłbym, bo jestem historykiem i wiem, że polski system był łamany także przez komunistów po roku 1945, ale są tacy, którzy nie mogąc liczyć na sprawiedliwy proces Polskę opuszczają, a rządy innych państw podejmują decyzje, czy przyznać im azyl, czy nie, taki azyl im został przyznany

— podkreślił.

Adam Stankiewicz

