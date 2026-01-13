W świecie polityki niewiele rzeczy można uznać za trwałe. Stanowiska, decyzje i sami liderzy potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie. Jednak w Wielkiej Brytanii istnieje pewien wyjątek od reguły. Niezmiennym elementem krajobrazu przy Downing Street 10 pozostaje… kot Larry. Pojawił się on również w trakcie wizyty prezydenta Nawrockiego w Londynie i miał być obecny podczas rozmów w cztery oczy z premierem Starmerem.
Podczas gdy kolejni premierzy przychodzą i odchodzą, kot Larry niezmiennie pełni swoją zaszczytną funkcję „Chief Mouser to the Cabinet Office”, czyli oficjalnego Głównego Myszołapa brytyjskiego rządu. Ten futrzasty rezydent stał się symbolem ciągłości w miejscu, gdzie wszystko inne potrafi zmieniać się błyskawicznie.
„Nie będziemy sami na konferencji”
Gdy Karol Nawrocki wyszedł z Downing Street 10 „towarzyszył” mu właśnie słynny kot Larry. Zwierzę wyprzedziło polskiego prezydenta, wychodzącego po rozmowach z premierem Keirem Starmerem.
Nie będziemy sami na konferencji. Wyszedł z nami kot z Downing Street. Larry? Nie poznaliśmy się tak dobrze, żebym poznał jego imię
— powiedział prezydent Nawrocki przed konferencją prasową dla mediów po spotkaniu z premierem Starmerem.
Najbardziej znany kot w Wielkiej Brytanii, Larry, dziś wystąpił z Prezydentem Karolem Nawrockim na wspólnej konferencji przed Downing Street
— napisał Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Słynny kot Larry
Kot Larry dorobił się też swojego konta na platformie X, gdzie śledzi go już przeszło 900 tysięcy użytkowników.
