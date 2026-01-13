„Sądownictwo już nie jest sądownictwem we właściwym tego słowa znaczeniu. Jest po prostu dodatkiem do władzy wykonawczej. Ma służyć polityce represyjnej, bez jakichkolwiek podstaw faktycznych. (…) Dodatkowym elementem jest bardzo ciężka choroba ministra Ziobry. Jest oczywiste, że jego aresztowanie prowadziłoby po prostu do jego przedwczesnej śmierci” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Jeden z dziennikarzy zapytał prezesa PiS o azyl na Węgrzech, z którego zdecydował się skorzystać Zbigniew Ziobry, były szef MS.
Dziennikarz TVP w likwidacji zapytał prezesa PiS na dzisiejszej konferencji prasowej o węgierski azyl byłego ministra Zbigniewa Ziobry, którego koalicja 13 grudnia chce aresztować.
Prezes PiS: Ziobro nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces
Czy taka decyzja „w pewien sposób to też nie przeszkadza partii Prawo i Sprawiedliwość, ten azyl na Węgrzech?”. Na to pytanie Jarosław Kaczyński odpowiedział:
Zupełnie nie przeszkadza. To jest zupełnie oczywiste, chyba że ktoś po prostu nie chce w pewne rzeczy wierzyć, a wierzy propagandzie, której poziom – jeśli chodzi o kłamstwa – jest nie gorszy niż w okresie stalinowskim.
Pan minister Ziobro nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. To jest poza jakąkolwiek dyskusją. Wszystkie te zmiany, które ostatnio przeprowadzono w wymiarze sprawiedliwości, i to za obydwu ministrów, prowadzą do tego, że to sądownictwo już nie jest sądownictwem we właściwym tego słowa znaczeniu
— ocenił.
Jest po prostu dodatkiem do władzy wykonawczej - nie mówię tutaj o postawie niektórych odważnych sędziów, którzy się temu przeciwstawiają. Po prostu ma służyć polityce represyjnej, bez jakichkolwiek podstaw faktycznych. Jeżeli ktoś jest groźny politycznie i powstały jakieś - też na ogół ze względu na działanie propagandy - przesłanki do tego, żeby go zaatakować, to może być zaatakowany i to właśnie dotknęło pana Ziobrę
— dodał przewodniczący PiS.
„Bardzo dobrze, że azyl został udzielony”
Dodatkowym elementem jest bardzo ciężka choroba ministra Ziobry. Jest oczywiste, że jego aresztowanie prowadziłoby po prostu do jego przedwczesnej śmierci
— ocenił Kaczyński.
A to już jest, można powiedzieć działanie, które można - być może - zakwalifikować nawet jako zabójstwo i to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
— dodał.
Także bardzo dobrze, że ten azyl został udzielony
— ocenił.
Joanna Jaszczuk
