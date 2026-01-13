Zgodnie z ustaleniami portalu wPolityce.pl Jarosław Kaczyński, wraz z posłami Mariuszem Błaszczakiem i Kacprem Płażyńskim, zapowiedział na konferencji prasowej plan budowy nowego portu. Projekt otrzymał nazwę Port Haller. „To przedsięwzięcie może pójść w drugą stronę niż działania władzy prowadzące do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie jak mogłyby się rozwijać. A korzystają porty niemieckie, bo tutaj układ jest taki niemalże 1:1. 10 mln więcej przeładunków u nas daje 10 mln mniej w Hamburgu, Rostocku i innych niemieckich portach bliskich polskich granic” - powiedział prezes PiS.
CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ NEWS. Rusza ofensywa programowa PiS! Port Haller pokaże ambicje i rozmach prawicy. „Rozległy pakiet propozycji”
Chodzi o plan zbudowania nieopodal Gdańska nowego portu, który byłby częścią tego zespołu Gdynia-Gdańsk. Ten nowy port będzie umiejscowiony w miejscu wyjątkowo sprzyjającym, ponieważ tam i tak musi zostać zbudowany port – ze względu na budowę elektrowni atomowej- i jednocześnie jest to miejsce dobrze skomunikowane, gdzie będzie można przeprowadzić budowę szybko, łatwo
— podkreślił Jarosław Kaczyński, otwierając konferencję.
Będzie to port nastawiony na pewnego typu ładunki
— dodał prezes PiS.
To przedsięwzięcie może pójść w drugą stronę niż działania władzy prowadzące do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie, jak mogłyby się rozwijać. A korzystają porty niemieckie, bo tutaj układ jest taki niemalże 1:1. 10 mln więcej przeładunków u nas daje 10 mln mniej w Hamburgu, Rostocku i innych niemieckich portach bliskich polskich granic
— wskazał Jarosław Kaczyński.
Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750581-nasz-temat-prezes-pis-zapowiada-projekt-portu-haller
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.