Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie / autor: Fratria
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie / autor: Fratria

Zgodnie z ustaleniami portalu wPolityce.pl Jarosław Kaczyński, wraz z posłami Mariuszem Błaszczakiem i Kacprem Płażyńskim, zapowiedział na konferencji prasowej plan budowy nowego portu. Projekt otrzymał nazwę Port Haller. „To przedsięwzięcie może pójść w drugą stronę niż działania władzy prowadzące do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie jak mogłyby się rozwijać. A korzystają porty niemieckie, bo tutaj układ jest taki niemalże 1:1. 10 mln więcej przeładunków u nas daje 10 mln mniej w Hamburgu, Rostocku i innych niemieckich portach bliskich polskich granic” - powiedział prezes PiS.

Chodzi o plan zbudowania nieopodal Gdańska nowego portu, który byłby częścią tego zespołu Gdynia-Gdańsk. Ten nowy port będzie umiejscowiony w miejscu wyjątkowo sprzyjającym, ponieważ tam i tak musi zostać zbudowany port – ze względu na budowę elektrowni atomowej- i jednocześnie jest to miejsce dobrze skomunikowane, gdzie będzie można przeprowadzić budowę szybko, łatwo

— podkreślił Jarosław Kaczyński, otwierając konferencję.

Będzie to port nastawiony na pewnego typu ładunki

— dodał prezes PiS.

To przedsięwzięcie może pójść w drugą stronę niż działania władzy prowadzące do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie, jak mogłyby się rozwijać. A korzystają porty niemieckie, bo tutaj układ jest taki niemalże 1:1. 10 mln więcej przeładunków u nas daje 10 mln mniej w Hamburgu, Rostocku i innych niemieckich portach bliskich polskich granic

— wskazał Jarosław Kaczyński.

Joanna Jaszczuk

