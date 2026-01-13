Polska 2050 postanowiła wybrać swojego nowego przewodniczącego w zdalnym głosowaniu. Finalnie okazało się, że z powodu problemów technicznych unieważniono drugą turę głosowania, mimo że uprawnionych do głosowania było zaledwie 800 członków partii. Co dalej? Okazuje się, że nowym szefem partii może nie zostać jedna z kandydatek startujących w II turze wyborów w partii, czyli Paulina Hennig-Kloska lub Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ale może się okazać, że dalej przewodniczącym partii będzie jednak Szymon Hołownia!
Czy Szymon Hołownia teraz jednak wystartuje w wyborach na przewodniczącego Polski 2050, jeśli będzie powtórzona także I tura wyborów?
Nie wiem, nie podjąłem jeszcze tej decyzji, tak samo, jak nie podjąłem jeszcze decyzji na temat tego, co będzie z głosowaniem w drugiej turze. Ja mam naprawdę wielką ogromną sympatię do obu kandydatek i do tego, jak ich droga wyglądała. W pierwszej turze głosowałem na inną, w drugiej na inną
— powiedział Szymon Hołownia w rozmowie z dziennikarzami.
Nie ma argumentu żebym startował, ponieważ nie ma decyzji o starcie. Nie rozważam. Polska 2050 jest projektem do którego zaprosiłem wspaniałych ludzi i który jest bardzo głęboko w moim sercu i któremu poświęciłem wiele lat życia, mnóstwo wysiłku i ja bardzo w niego wierzę. Jeżeli się okaże, że to będzie rozwiązanie, które ma pomóc Polsce 2050, to ja się od żadnego rozwiązania uchylał nie będę
— zapowiedział wymownie obecny lider Polski 2050.
Szymon Hołownia na piątek zwołał posiedzenie Rady Krajowej partii. Wtedy ma też zapaść decyzja, co dalej wobec unieważnionej II tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050.
Dzisiaj jako przewodniczący, bo mam takie prawo, zwołałem Radę Krajową na pierwszy możliwy termin, czyli najwyższą władzę partii. Ten termin to piątek. Rada Krajowa wtedy w formule zdalnej się odbędzie i zdecyduje co dalej, są dwie opcje w mojej ocenie, ale w tej chwili zamawiamy też opinie prawne, które mają nam pomóc nie mieć żadnych wątpliwości co do tego. W piątek ta decyzja z mojej strony musi być. W mojej ocenie scenariusze są dwa, ale to jest moja ocena . (…) Powtórzenie drugiej tury głosowania albo powtórzenie całych wyborów, o tym zdecyduje Rada Krajowa, który scenariusz wybrać
— mówił Hołownia.
Dlaczego głosowanie się nie udało?
Szymon Hołownia zaznaczył, że było 800 członków Polski 2050 uprawnionych do głosowania na lidera ugrupowania, tymczasem było ponad 20 tys. prób logowania do systemu, poprzez który przeprowadzano wybory.
Faktem stało się, że ten proces został zakłócony, sprawdziliśmy to, mam na to tez już, że tak powiem do wglądu dokumenty, że biuro partii dopełniło wszystkich formalności. Została zakupiona odpowiednia ilość slotów na ankiety, które miały zostać wysłane w tym procesie. Jak państwo wiecie, mamy tam 700 czy 800 osób uprawnionych do głosowania, w tych wyborach
— mówił przewodniczący Polski 2050.
Tych slotów zostało zakupionych tysiąc, więc powinny móc z naddatkiem obsłużyć tę sytuację, tak jak to bywało wcześniej, natomiast odnotowano w systemie ponad 20 tysięcy prób wejść do systemu, udzielenia odpowiedzi i w tej chwili firma, która jest dostawcą tego rozwiązaniu, sprawdza jak to się stało, kto za tym stoi czy to jest atak typu DDoS, czy to jest atak jakiegoś innego rodzaju, ponieważ na stole leży też wiarygodność firmy
— dodał Hołownia.
Lider Polski 2050 zasugerował, że być głosowanie nie udało się przez zewnętrzną interwencję.
Jeżeli okaże się natomiast, że jest to jakiegoś rodzaju ingerencja zewnętrzna, która budzi jeszcze jakieś dalsze podejrzenia, to uważam, takie jest moje zdanie, nie konsultowałem tego jeszcze z władzami ugrupowania, powinniśmy być może poprosić służby państwowe o to, żeby to zweryfikowały, bo jeżeli w jednej z partii budującej dzisiaj koalicję rządową zdarzają się w czasie bardzo ważnego wrażliwego procesu wyborczego tego typu rzeczy, no to musimy wiedzieć, co się wydarzyło, żeby uniknąć tego w przyszłości
— podkreślił były marszałek Sejmu.
Unieważnione głosowanie w Polsce 2050
Z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 w dniu 12 stycznia zostało unieważnione - poinformowało biuro prasowe Polski 2050. Termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy - jak dodano - niezwłocznie Rada Krajowa partii.
Decyzję w sprawie unieważnienia głosowania podjęła - jak poinformowało biuro prasowe - Krajowa Komisja Wyborcza Partii Polska 2050 Szymona Hołowni.
Wczorajsze głosowanie rozpoczęło się o godz. 16, było przeprowadzone online. Miało się zakończyć o godz. 22, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Ok. godz. 23:30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania, w którym uprawnionych było ponad 800 osób.
CZYTAJ TAKŻE:
— Unieważniono II turę wyborów w Polsce 2050! Powód? Problemy techniczne podczas głosowania
— Cała Polska śmieje się z PL2050 po unieważnionych wyborach! „Ten system działa tak jak obecny rząd”; „Młody, weź im wyłącz serwer”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750580-sensacyjny-zwrot-w-polsce-2050-holownia-pozostanie-szefem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.