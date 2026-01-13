Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Londynie wypowiedział się m.in. na temat tego, czy podpisze ustawę budżetową. „Oczywiście jest dużo wątpliwości wokół polskiego budżetu. Główną wątpliwością jest to, że stan finansów publicznych za sprawą niedoskonałej pracy ministra Domańskiego jest dzisiaj nie taki, jak wypadałoby go przygotować państwu, które jest w grupie G20” - powiedział Karol Nawrocki.
Z jednej strony mówimy o wielkich sukcesach gospodarczy przez ponad 35 lat, a z drugiej strony widzimy budżet i stan finansów państwa polskiego, który budzi głębokie zastrzeżenia, nie tylko prezydenta, ale także obywateli
— zaznaczył prezydent.
Mam wiele zastrzeżeń do polskiego budżetu i rozdysponowania polskich środków na przyszły rok, dużo żalu do polskiego rządu i do ministra finansów, że tak zaniedbał kwestie budżetowe państwa polskiego i że nie mamy właściwie czym dzielić. Za to odpowiedzialność ponosi rząd
— podkreślił.
„Zachowam się oczywiście w sposób rozsądny”
Czy wobec tego prezydent podpisze ustawę budżetową?
Moja decyzja co do podpisania budżetu albo skierowania go do TK zapadnie w odpowiednich terminach. Nie wiem, co zrobię, dopuszczam każdą możliwość na dzień dzisiejszy, mam dużo uwag do polskiego budżetu i do pracy rządu w zakresie finansów publicznych. Zachowam się oczywiście w sposób rozsądny, w taki sposób, żeby polska gospodarcza i Rzeczpospolita mogła funkcjonować
— zapowiedziała głowa państwa.
Adam Stankiewicz
