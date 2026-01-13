„Jesteśmy po spotkaniu z premierem Starmerem, które w szerokiej agendzie spraw skupiało się przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa, ale także na kwestiach ekonomicznych. Rozmawialiśmy o współpracy militarnej, wojskowej pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem. Jak wiemy, w Polsce przebywa ponad 100 żołnierzy brytyjskich” - powiedział prezydent Karol Nawrocki, który przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii.
Prezydent Nawrocki wskazał, że „Wielka Brytania wykazała solidarność po ataku dronów na granice polskie we wrześniu zeszłego roku”.
To było przedmiotem naszej dyskusji. Dyskutowaliśmy też o współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z przemysłem zbrojeniowym Zjednoczonego Królestwa. Oba te przemysły i firmy budują dzisiaj potencjał obronny Rzeczpospolitej, szczególnie w ramach programu „Miecznik”
— powiedział.
W czasie naszej dyskusji poruszyliśmy także temat G20. Na naszym spotkaniu było dwóch szerpów. Szerpa ze strony polskiej - minister Marcin Przydacz oraz szerpa odpowiedzialny za udział Zjednoczonego Królestwa w grupie G20. Jak wiemy, Polska została zaproszona za sprawą prezydenta Donalda Trumpa do grupy G20 jako 20 gospodarka świata. W przyszłym roku to Wielka Brytania będzie gospodarzem grupy G20, więc także zwróciłem się do pana premiera, aby rozpoznał wielki sukces gospodarczy Polski po roku 1989 i nie zapomniał o Polsce w przyszłym roku, gdy G20 będzie organizowane przez Wielką Brytanię
— wskazał Karol Nawrocki.
Język polski jako język obcy w brytyjskiej szkole
Prezydent zaznaczył, że z premierem Starmerem rozmawiał także o kwestiach bardziej szczegółowych.
Tych, które są ważne dla relacji polsko-brytyjskich, dla samych Polaków, w tym o porozumieniu odnoszącym się do rygorów sanitarnych, które dawałby małym i średnim przedsiębiorcom możliwość swobodnego operowania w Zjednoczonym Królestwie. Poruszaliśmy też te tematy, które są ważne dla polskiej mniejszości w Wielkiej Brytanii. Bardzo się cieszę, że Wielka Brytania jest na drodze do wprowadzenia języka polskiego jako języka obcego w edukacji w Wielkiej Brytanii
— podkreślił.
Było to bardzo dobre spotkanie odbywające się w przyjaznej atmosferze państw, które są sojusznikami
— dodał Karol Nawrocki.
Natalia Wierzbicka
