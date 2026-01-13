Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powitał prezydenta Karola Nawrockiego na Downing Street 10. „To dla mnie przyjemność i zaszczyt móc Cię tutaj gościć i bardzo się cieszę, że udało Ci się przyjechać tak wcześnie w trakcie Twojej prezydentury” – powiedział premier Starmer, za co podziękował mu prezydent Nawrocki.
Jak wskazał Keir Starmer, historia między Polską i Wielką Brytanią to historia bliskich relacji, szczególnie obecnie w obszarze obronności i bezpieczeństwa.
Robimy razem tak wiele, podobnie jak robiliśmy to historycznie. Istnieje tak wiele kwestii dotyczących Europy i wydarzeń światowych, które musimy wspólnie omówić. Robimy to jednak jako kraje o podobnych poglądach, kraje, które ze sobą współpracują, szanują się nawzajem i chcą na tym budować. To prawdziwy przywilej móc Cię tutaj gościć. Jesteś bardzo mile widziany. Myślę, że to Twoja pierwsza wizyta na Downing Street. Jest mi więc miło być premierem, który gości Cię tutaj podczas pierwszego – jestem pewien – z bardzo wielu spotkań
— powiedział brytyjski premier.
„Nasza agenda skupi się na bezpieczeństwie”
Karol Nawrocki podziękował i przyznał, że jest pierwszy raz na Downing Street 10, ale nie pierwszy raz w Londynie i w Zjednoczonym Królestwie.
Bardzo dziękuję, Panie Premierze, za to uprzejme zaproszenie. Oczywiście Polska i Wielka Brytania są bliskimi sojusznikami od dziesięcioleci, ale to nie czas na historię. Obecnie jesteśmy szczególnie silni, a ta relacja – partnerstwo strategiczne – jest dziś najważniejsza w dziedzinie bezpieczeństwa, jak podkreślił pan premier. Jest to bardzo ważne w dziedzinie bezpieczeństwa. Chciałbym wyrazić uznanie dla pana premiera za to, że brytyjskie siły zbrojne są na polskiej ziemi w Bemowie Piskim – 150 brytyjskich żołnierzy. […] Oczywiście polskie i brytyjskie firmy również współpracują. Jest to bardzo ważne dla Polski. Dzięki tej współpracy będziemy mieć w Polsce nowoczesne fregaty oraz systemy obrony przeciwlotniczej. Zatem nasza agenda będzie bardzo szeroka, ale skupi się na bezpieczeństwie, jak sądzę, oraz na gospodarce. To, co jest bardzo ważne, to fakt, że nasze relacje handlowe są bardzo silne, a Wielka Brytania jest najważniejszym polskim partnerem spoza UE, szczególnie w dziedzinie eksportu polskiego rolnictwa i żywności. To jest bardzo ważne
— mówił prezydent Nawrocki.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wizyta prezydenta Nawrockiego w Londynie. Jaki ma cel? Przydacz ujawnia. „Przeprowadzenie konsultacji politycznych”
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750574-brytyjski-premier-powital-prezydenta-nawrockiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.