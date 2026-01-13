WIDEO

Hit! Cieszyński pokazał w TVN24 znamienną treść smsa asystenta do Brejzy. Kolenda-Zaleska w szoku, europoseł KO zapowiedział pozew

autor: Fratria/X
Poseł PiS Janusz Cieszyński na antenie TVN24 przypomniał europosłowi KO Krzysztofowi Brejzie sprawę farmy trolli w Inowrocławiu. Gdy Brejza zarzucił politykowi PiS kłamstwo, Cieszyński nagle pokazał treść smsa. „Pan otrzymał smsa od pracownika ze swojego biura poselskiego, niech pan przeczyta” - zwrócił się do Brejzy polityk PiS. Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska wyglądała na zszokowaną sytuacją.

Jeżeli chodzi o komputery, to wszyscy wiemy, jakie komputery pan lubi najbardziej – te do trollowania na portalu inianie.pl. To jest taki portal w Inowrocławiu, gdzie tutaj poseł Brejza w korespondencji ze swoim ojcem informował…

— mówił Janusz Cieszyński.

Ale pan kłamie!

— przerwał wypowiedź polityka PiS Krzysztof Brejza.

SMS do Brejzy

Kłamię? A to ciekawe, bo ja mam treść smsa, którego pan wysłał

— zareagował poseł PiS, wyjmując z marynarki kartkę, na której miał wydrukowaną treść smsa do Brejzy od jednego z jego współpracowników.

Nie mam kontaktu z Agą, powinniście ostro pokomentować temat

— czytał treść smsa polityk PiS.

Skąd ma pan tego smsa?

— zapytał Brejza.

Z książki dziennikarza „Gazety Wyborczej”

— odparł Cieszyński. Chodzi o książkę Michała Kokota pt. „Polska na podsłuchu. Jak Pegasus, najpotężniejszy szpieg w historii, zmienił się w narzędzie brudnej polityki”.

Sms od asystenta posła Brejzy: „Odkryłem, jak komentować na inianach z tora. Działa w 100%!!

— odczytał treść smsa Cieszyński.

Pan w książce Michała Kokota potwierdził, że otrzymał tego smsa

— dodał polityk PiS.

Przepraszam, to co pan w tej chwili robi, jest skrajnie niegodne

— bronił się Brejza.

Pan otrzymał smsa od pracownika ze swojego biura poselskiego, niech pan przeczyta

— zaznaczył Cieszyński.

Pozwę pana. (…) Nigdy nikogo nie hejtowałem, to jest kłamstwo. Co z tego, że otrzymałem smsa?

— odpowiedział Brejza.

Pozew Brejzy

Krzysztof Brejza dziś poinformował, że pozwał posła PiS Janusza Cieszyńskiego.

Dzięki dla Was za wsparcie po wczorajszych kłamstwach b. min. cyfryzacji (SIC!) PiS Cieszyńskiego, który w desperacji wyjął Pegasusowego wydrukowanego przez siebie sms-a sprzed 12 lat. Zmanipulował przekaz książki Michała Kokota. Pozywamy go z Dorotą Brejzą

— poinformował europoseł KO.

Riposta Cieszyńskiego

Janusz Cieszyński zareagował na informację o pozwie Brejzy w żartobliwy sposób.

Ostatni taki kozak w internecie to był PapJeż p0lak

— odpowiedział na wpis Brejzy poseł PiS. Janusz Cieszyński tym samym nawiązał do niedawnej gali freak-fightowej, podczas której popularny użytkownik X PapJeż p0lak przegrał starcie z lewicowym działaczem Jasiem Kapelą.

