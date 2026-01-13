Poseł PiS Janusz Cieszyński na antenie TVN24 przypomniał europosłowi KO Krzysztofowi Brejzie sprawę farmy trolli w Inowrocławiu. Gdy Brejza zarzucił politykowi PiS kłamstwo, Cieszyński nagle pokazał treść smsa. „Pan otrzymał smsa od pracownika ze swojego biura poselskiego, niech pan przeczyta” - zwrócił się do Brejzy polityk PiS. Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska wyglądała na zszokowaną sytuacją.
Jeżeli chodzi o komputery, to wszyscy wiemy, jakie komputery pan lubi najbardziej – te do trollowania na portalu inianie.pl. To jest taki portal w Inowrocławiu, gdzie tutaj poseł Brejza w korespondencji ze swoim ojcem informował…
— mówił Janusz Cieszyński.
Ale pan kłamie!
— przerwał wypowiedź polityka PiS Krzysztof Brejza.
SMS do Brejzy
Kłamię? A to ciekawe, bo ja mam treść smsa, którego pan wysłał
— zareagował poseł PiS, wyjmując z marynarki kartkę, na której miał wydrukowaną treść smsa do Brejzy od jednego z jego współpracowników.
Nie mam kontaktu z Agą, powinniście ostro pokomentować temat
— czytał treść smsa polityk PiS.
Skąd ma pan tego smsa?
— zapytał Brejza.
Z książki dziennikarza „Gazety Wyborczej”
— odparł Cieszyński. Chodzi o książkę Michała Kokota pt. „Polska na podsłuchu. Jak Pegasus, najpotężniejszy szpieg w historii, zmienił się w narzędzie brudnej polityki”.
Sms od asystenta posła Brejzy: „Odkryłem, jak komentować na inianach z tora. Działa w 100%!!
— odczytał treść smsa Cieszyński.
Pan w książce Michała Kokota potwierdził, że otrzymał tego smsa
— dodał polityk PiS.
Przepraszam, to co pan w tej chwili robi, jest skrajnie niegodne
— bronił się Brejza.
Pan otrzymał smsa od pracownika ze swojego biura poselskiego, niech pan przeczyta
— zaznaczył Cieszyński.
Pozwę pana. (…) Nigdy nikogo nie hejtowałem, to jest kłamstwo. Co z tego, że otrzymałem smsa?
— odpowiedział Brejza.
Pozew Brejzy
Krzysztof Brejza dziś poinformował, że pozwał posła PiS Janusza Cieszyńskiego.
Dzięki dla Was za wsparcie po wczorajszych kłamstwach b. min. cyfryzacji (SIC!) PiS Cieszyńskiego, który w desperacji wyjął Pegasusowego wydrukowanego przez siebie sms-a sprzed 12 lat. Zmanipulował przekaz książki Michała Kokota. Pozywamy go z Dorotą Brejzą
— poinformował europoseł KO.
Riposta Cieszyńskiego
Janusz Cieszyński zareagował na informację o pozwie Brejzy w żartobliwy sposób.
Ostatni taki kozak w internecie to był PapJeż p0lak
— odpowiedział na wpis Brejzy poseł PiS. Janusz Cieszyński tym samym nawiązał do niedawnej gali freak-fightowej, podczas której popularny użytkownik X PapJeż p0lak przegrał starcie z lewicowym działaczem Jasiem Kapelą.
Adam Stankiewicz/TVN24/X
