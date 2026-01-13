TYLKO U NAS

Michał Woś: Decyzja rządu węgierskiego o przyznaniu azylu, ale też decyzja Zbigniewa Ziobry, zabolała Donalda Tuska

Te komentarze chyba najlepiej pokazują, jak bardzo ta decyzja rządu węgierskiego, ale też decyzja Zbigniewa Ziobry, zabolała Donalda Tuska. On miał przygotowany scenariusz. Przecież on chciał obwozić - z całym szacunkiem oczywiście dla pana ministra Zbigniewa Ziobro, ale taką miał wizję Donald Tusk - Zbigniewa Ziobro jak jakąś małpę, przepraszam, i pokazywać w telewizjach w takim kubraczku jeszcze czerwonym zakutego w kajdany zespolone” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Woś, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.

Informacja o udzieleniu azylu na Węgrzech Zbigniewowi Ziobrze wywołała burzę po stronie polityków koalicji 13 grudnia. Choć zdaje się, że pod maską ironii i swoistych gróźb ukrywają swoją wściekłość. Nie mogło tutaj zabraknąć wpisu samego Donalda Tuska, który zdążył określić byłego szefa MS „mózgiem systemu korupcji politycznej”. …

