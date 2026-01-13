„Te komentarze chyba najlepiej pokazują, jak bardzo ta decyzja rządu węgierskiego, ale też decyzja Zbigniewa Ziobry, zabolała Donalda Tuska. On miał przygotowany scenariusz. Przecież on chciał obwozić - z całym szacunkiem oczywiście dla pana ministra Zbigniewa Ziobro, ale taką miał wizję Donald Tusk - Zbigniewa Ziobro jak jakąś małpę, przepraszam, i pokazywać w telewizjach w takim kubraczku jeszcze czerwonym zakutego w kajdany zespolone” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Woś, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
Informacja o udzieleniu azylu na Węgrzech Zbigniewowi Ziobrze wywołała burzę po stronie polityków koalicji 13 grudnia. Choć zdaje się, że pod maską ironii i swoistych gróźb ukrywają swoją wściekłość. Nie mogło tutaj zabraknąć wpisu samego Donalda Tuska, który zdążył określić byłego szefa MS „mózgiem systemu korupcji politycznej”. …
