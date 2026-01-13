To będzie jeden z najważniejszych elementów programu PiS na wybory. Jak dowiaduje się portal wPolityce.pl, partia zaprezentuje dziś projekt nowego polskiego portu morskiego! Udało nam się poznać kilka szczegółów.
Poza medialnymi bitwami przed największym ugrupowaniem opozycyjnym w Polsce jest jeszcze bardzo ciężka praca programowa. PiS już od kilku miesięcy przygotowuje bardzo ambitny, rozległy pakiet propozycji programowych. Jednym z jego ważnych punktów będzie rzecz niezwykła: nowy port na Bałtyku!
Zwieńczeniem inwestycji będzie budowa elektrowni atomowej
Jak udało nam się ustalić, to właśnie pomysł wielkiej inwestycji o nazwie Port Haller zostanie zaprezentowana podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Wezmą w niej udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak i pomysłodawca Portu Haller, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Kacper Płażyński.
Port Haller to sprytne wykorzystanie trwającej inwestycji, której zwieńczeniem będzie budowa przez Amerykanów z Westinghouse elektrowni atomowej w Choczewie. Nowy port zostanie zlokalizowany w pobliżu, wykorzystując infrastrukturę drogową budowaną w związku z elektrownią. Będzie to port obsługujący statki ro-ro, przystosowane do przewozu ciężarówek, naczep czy wagonów kolejowych.
Jeśli Polska chce być centrum europejskiej logistyki i łączyć południe Europy ze Skandynawią, taka inwestycja jest niezbędna. Drugie zadanie Portu Haller będzie ściśle związane z obronnością. Musimy mieć nowoczesny port, w którym szybko przyjmiemy okręty ze sprzętem wojskowym. To tędy, w razie zagrożenia, nadejdzie spora część sojuszniczej pomocy
— mówi portalowi wPolityce.pl osoba znająca kulisy projektu.
Przełamywanie bezradności i nieudolności
W wymiarze politycznym Port Haller ma pokazać rozmach programowy PiS, który przynosił tej partii zwycięstwa w wielu wyborach.
Będzie symbolem prorozwojowych ambicji partii, poważnego myślenia o Polsce, jednym z elementów przełamywania bezradności i nieudolności obecnej władzy w najważniejszych dla Polaków sprawach.
Pokazuje to również, że PiS - w odróżnieniu od wielu partii politycznych w Polsce - ma plan nie tylko na bieżącą działalność polityczną, ale również na rozwój kraju.
