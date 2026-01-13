„Prezydencki projekt nowelizacji ustawy górniczej przewidujący osłony dla odchodzących z pracy pracowników firm zarówno państwowych, jak i prywatnych dziś trafi do parlamentu” - poinformował minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda.
W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej, która przewiduje m.in. osłony dla odchodzących z pracy pracowników przedsiębiorstw górniczych.
Pan prezydent Karol Nawrocki, kiedy ta ustawa trafiła do niego na biurko w grudniu, zapowiadał, że jest ona niedoskonała i ma pewne mankamenty, błędy, braki. (…) Ten projekt złożony przez stronę rządową nie obejmował górników osłonami w kopalniach prywatnych
— przypomniał na konferencji prasowej minister Rabenda.
Nowelizacja ws. pakietu ochronnego
Zaznaczył, że prezydent zobowiązał się, że złoży swoją nowelizację poszerzającą pakiet ochronny nad górnikami, którzy przy ewentualnej likwidacji zakładu mieliby zostać nim objęci.
To są takie same mechanizmy osłonowe, jak w przypadku górników z kopalni państwowych, ze spółek Skarbu Państwa, czyli urlopy górnicze, odprawy bądź alokacja
— wskazał.
Dodał, że nowelizacja „zostanie dzisiaj złożona do parlamentu”.
Obecny na konferencji minister z Kancelarii Prezydenta RP Mateusz Kotecki podkreślił, że górnicy z Silesii „tak samo narażają swoje życie każdego dnia, pracując dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju”.
Stąd wykluczenie ich w pierwotnym projekcie ustawy było po prostu niesprawiedliwością
— ocenił.
Osłony dla wszystkich pracowników
Podpisana przez prezydenta ustawa określa m.in. warunki uprawnień do urlopów górniczych i urlopów dla części innych pracowników (z 80 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, bez obowiązku wykonywania pracy) oraz do jednorazowych odpraw w kwocie 170 tys. zł zwolnionych z podatku PIT. Odprawami będą objęci pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego, Węglokoksu Kraj, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w przyszłości Bogdanki.
Ustawa przewiduje osłony dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw górniczych. Da to możliwość skorzystania z osłon pracownikom administracji czy działającym w obrębie spółek wyspecjalizowanych zakładów, np. remontowych czy inwestycyjnych.
W Ocenie Skutków Regulacji ustawy oszacowano, że koszt likwidacji kopalń węgla kamiennego w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 11,275 mld zł. Wskazano, że spośród 44 tys. pracowników PGG, PKW i Węglokoksu Kraj z urlopu górniczego skorzysta 3,5 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 240 osób.
W przypadku JSW oszacowano, że z urlopu górniczego skorzysta 3 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 103 osoby, przy zatrudnieniu ponad 32 tys. osób na koniec 2024 r.
Pod koniec listopada ub.r. zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia zawiadomił związki o zamiarze zwolnień grupowych. Dotyczyłyby one wszystkich ponad 750 pracujących w Silesii osób.
Podziemny protest górników Silesii
Pracownicy Silesii, którzy na początku grudnia ub. roku bezskutecznie podjęli próbę wpisania ich zakładu do nowelizowanej wówczas ustawy górniczej (pod kątem objęcia również ich osłonami przewidzianymi dla pracowników spółek wydobywczych z udziałem Skarbu Państwa) 22 grudnia podjęli podziemny protest w tej sprawie. Porozumienie w sprawie zabezpieczenia pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia podpisano tydzień później, co zakończyło protest górników.
Porozumienie zawiera m.in. z jednej strony gwarancje alokacji dla pracowników spółki PG Silesia - w razie jej upadłości lub likwidacji - do innych zakładów, a z drugiej strony deklarację właściciela dotyczącą dalszej pracy kopalni w ramach dzierżawy jej majątku. Strona rządowa zadeklarowała nowelizację ustawy górniczej, w kierunku objęcia przewidywanymi przez nią osłonami dla pracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa także zatrudnionych w prywatnym PG Silesia.
Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach jest największą prywatną kopalnią węgla w Polsce. Jej udział w polskim rynku w 2022 r. wynosił około 3 proc. w produkcji węgla energetycznego i 2,3 proc. w produkcji węgla kamiennego łącznie.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
