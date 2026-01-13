„Każda doba rządu Donalda Tuska przybliża Polskę do upadku. My oczywiście jako Konfederacja jesteśmy konkurentami dla Prawa i Sprawiedliwości, ale trzeba wiedzieć, gdzie jest wróg. Wróg jest tam, gdzie w tym momencie nie są realizowane interesy Polski” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezes PiS w Węgrowie: Trzeba zjednoczyć obóz patriotyczny. On powinien wygrać w Polsce wybory i to bez specjalnego trudu
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Węgrowa mówił m.in. o tym, że aby wygrać wybory, trzeba „zjednoczyć obóz patriotyczny”.
Pierwsza rzecz w tej chwili, to jest zjednoczyć obóz patriotyczny. To…
