TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Tumanowicz: Wróg jest tam, gdzie nie są realizowane nasze interesy. Każda doba rządu Donalda Tuska przybliża Polskę do upadku

  • Polityka
  • opublikowano:
Witold Tumanowicz / autor: Telewizja wPolsce24
Witold Tumanowicz / autor: Telewizja wPolsce24

Każda doba rządu Donalda Tuska przybliża Polskę do upadku. My oczywiście jako Konfederacja jesteśmy konkurentami dla Prawa i Sprawiedliwości, ale trzeba wiedzieć, gdzie jest wróg. Wróg jest tam, gdzie w tym momencie nie są realizowane interesy Polski” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezes PiS w Węgrowie: Trzeba zjednoczyć obóz patriotyczny. On powinien wygrać w Polsce wybory i to bez specjalnego trudu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Węgrowa mówił m.in. o tym, że aby wygrać wybory, trzeba „zjednoczyć obóz patriotyczny”.

Pierwsza rzecz w tej chwili, to jest zjednoczyć obóz patriotyczny. To…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych