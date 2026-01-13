KOMENTARZE I WIDEO

Cała Polska śmieje się z PL2050 po unieważnionych wyborach! "Ten system działa tak jak obecny rząd"; "Młody, weź im wyłącz serwer"

  • Polityka
  • opublikowano:
Logo Polski 2050 / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk
Logo Polski 2050 / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Musimy wyjaśnić, na czym polegał tutaj problem: czy to był błąd ludzki, czy też być może ktoś zaingerował w nasze wybory, bo taką wersję też biorą pod uwagę” - powiedział Sławomir Ćwik, poseł Polski2050 na antenie Polskiego Radia 24, odnosząc się do unieważnienia II tury wyborów na przewodniczącego partii. Z kompromitacji PL2050 drwią politycy, dziennikarze i internauci. „Dobrze, że test wyborów online przeprowadzono na najmniej istotnym organizmie” - napisał na portalu X Janusz Cieszyński, poseł PiS. „Wybory w Polsce 2050 należy powtarzać do skutku, czyli do wygranej Ryszarda” - skomentował europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka. „Bardzo się cieszę, że nie jestem ani rzecznikiem, ani członkiem Polski 2050, bo szczerze mówiąc nie wiem, co bym powiedział dzisiaj panu tutaj” - stwierdził na antenie TVP w likwidacji rzecznik rządu Adam Szłapka.

Nie wiadomo, czy Polska2050 jako partia dociągnie do 2050 roku, ponieważ jak na razie przerastają ją nawet wewnętrzne wybory przewodniczącego. A raczej przewodniczącej, bowiem o stanowisko biją się dwie panie minister: Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Polska 2050, które kreuje się na niezwykle nowoczesne i postulowało m.in. to, aby wybory odbywały się wyłącznie online. W 2021 r. ówczesny lider Polski2050 Szymon Hołownia chwalił się nawet, że jego ugrupowanie ma własną aplikację - Jaśminę.

O Jaśminie wszyscy zapomnieli. Podobnie jak o innej „nowince” technologicznej od Polski2050, czyli ukraińskojęzycznym bocie, który miał pomagać uchodźcom z Ukrainy w załatwianiu formalności w Polsce. Ktoś o wyjątkowo mrocznym poczuciu humoru wpadł na pomysł, aby bota nazwać… Jeremi. Polskę2050 zawiódł natomiast… system głosowań online.

Z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania. W związku z tym II tura wyborów Przewodniczącego Partii Polska 2050 z 12 stycznia 2026 r. została w całości unieważniona

— ogłosił dziś krótko po północy na portalu X Marcin Skonieczka, poseł na Sejm RP i lider Polski2050 w Kujawsko-Pomorskiem.

CZYTAJ TAKŻE:

-Unieważniono II turę wyborów w Polsce 2050! Powód? Problemy techniczne podczas głosowania

-Specjalnym gościem Hołowni… aplikacja na telefon. Internauci mają ubaw. „Czyta na głos konstytucję do momentu aż się popłaczesz”

Ćwik doszukuje się „obcej ingerencji”?

Sytuacja z wyborami wzbudziła ogromne rozbawienie i konsternację. Poseł PL2050 Sławomir Ćwik próbował dziś rano na antenie PR24 zdiagnozować przyczyny. W sposób dość osobliwy…

Jeśli chodzi o pierwszą turę, tutaj żadnego problemu nie było. To przebiegło bardzo sprawnie, dlatego oczekiwaliśmy, że analogicznie będzie w drugiej turze. Dlatego też musimy wyjaśnić, na czym polegał tutaj problem: czy to był błąd ludzki, czy też być może ktoś zaingerował w nasze wybory, bo taką wersję też biorę pod uwagę

— stwierdził w audycji „24 pytania”.

Ale to skąd miałby być ten atak? Z Rosji, z Polski, z konkurencji?

— dopytywał prowadzący.

Trudno mi jest w tej chwili wysuwać takie oskarżenia czy przypuszczenia, jeżeli brak mi wiedzy w tym zakresie. Staram się być odpowiedzialną osobą i na wyrost nie kierować oskarżeń

— odpowiedział poseł Ćwik.

Burza w sieci

Dobrze, że test wyborów online przeprowadzono na najmniej istotnym organizmie. Nawet najmniejsza gmina w Polsce jest większa niż Polska 2050

— podkreślił Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji.

Ten system działa tak jak obecny rząd

— oceniła poseł PiS Olga Semeniuk, komentując zdjęcie opublikowane przez Ryszarda Petru, który zmuszony był pożegnać się z marzeniami o stanowisku przewodniczącego PL2050.

Ci ludzie rządzą Polską…Komediodramat

— stwierdziła Semeniuk w innym wpisie.

Mocny głos z Polski 2050 przeciw pomysłom przeprowadzania wyborów przez internet

— napisał Błażej Poboży, doradca prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Wybory w Polsce 2050 należy powtarzać do skutku, czyli do wygranej Ryszarda

— ironizował Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji.

Trzeba unieważnić bo przegramy. Powiedział ktoś do kogoś wczoraj. A ja myślałem, że mój ulubieniec Szymon jest kabareciarzem, myliłem się, są lepsi od niego. Cyrk. Dzień dobry

— napisał Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.

Dobranoc

— napisała Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News, załączając wpis, gdzie w komentarzu ktoś dodał słynny już mem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i „młodym”, czyli posłem Radosławem Foglem („Młody, weź im teraz wyłącz ten serwer. Zobaczysz, jakie będą jaja”).

Szymon Hołownia, jeśli czuje się odpowiedzialny za swoją partię, mógłby pozostać jej szefem i odbudować ją do czasu nowych wyborów, które można przesunąć. Pewnie potrafiłby, gdyby chciał. Podziały szkodzą Polsce 2050 i całej koalicji rządowej. Obecny kurs jest na rozpad PL2050

— podkreślił publicysta „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz.

Z dziennikarskiej młodości pamiętam, że pewna partia chciała się rozwiązać, ale nie było kworum. Polska 2050 jest w podobnie kwitnącym stanie

— ironizował Wojciech Szacki, dziennikarz.

Może niech Polska 2050 się po prostu rozwiąże? I tak wszyscy wiemy, że w w ten sposób się to skończy

— skomentował Paweł Rybicki.

Wszystko wskazuje na to, że Polska 2050 - nie chciała mieć dwugodzinnej przewodniczącej

— ironizował Adam Abramczyk, użytkownik X.

Szłapka drwi z kompromitacji koalicjanta

Co na to rzecznik rządu Adam Szłapka? Polska 2050 jest wszak jednym z koalicjantów jego ugrupowania. A co więcej, Szłapka jako rzecznik niejednokrotnie się już ośmieszył, a portal Demagog wśród wziętych pod lupę wypowiedzi tego polityka więcej określił jako „fałsz” lub „manipulację” niż „prawdę”.

Specjalnie później spać szedłem, żeby poczekać na te wyniki

— ironizował w „Gościu poranka” na antenie TVP Info w likwidacji.

Bardzo się cieszę, że nie jestem ani rzecznikiem, ani członkiem Polski 2050, bo szczerze mówiąc, nie wiem, co bym powiedział dzisiaj panu tutaj. Ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć i się cieszę, że nie muszę

— powiedział.

Pytany przez prowadzącego, czy w jego ocenie jest to „kompromitacja”, odparł:

Myślę, że mam podobne zdanie jak pan redaktor w tej sprawie.

Swoje zdanie zachowam dla siebie, natomiast wydaje się, że to jest mało poważne po prostu

— odpowiedział Mariusz Piekarski.

No, nie jest to najpoważniejsza sytuacja, z jaką mamy do czynienia w ostatnim czasie

— podkreślił Szłapka.

Gramatyka odcina się od głosowania on-line

Od kompromitacji Polski2050 postanowił odciąć się wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Szanowne Panie Dominiko Długosz, Agnieszko Gozdyro, ale też czcigodni pozostali zainteresowani:

-1. Nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu ani Komisji Wyborczej PL2050, więc nie miałem najmniejszego wpływu na technikę i organizację naszych wyborów - oddałem swój głos w dobrej wierze i na tym mój udział się skończył.

-2. Czuję pełną odpowiedzialność za te sytuacje jako członek partii, wyrażam solidarność z Komisją Wyborczą Polski2050 i obserwatorami reprezentującymi kandydatów (dobry pomysł Joanny Muchy).

-3. Nie znam przyczyny wczorajszych „problemów technicznych” i raczej jej nie poznam. Na pewno nie pomogło nam publikowanie screenów czy filmów z głosowania, ale to detal, choć dość istotny z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa.

-4. Rzeczywiście jeszcze w 2022 roku byłem zwolennikiem e-votingu. Mniej więcej rok później, m in pod wpływem Janusza Cieszyńskiego przestałem być, o czym wielokrotnie i tutaj i w tradycyjnych mediach mówiłem. To co dobre dla partii politycznej czy spółdzielni mieszkaniowej niekoniecznie sprawdzi się w wyborach o naprawdę wysoką stawkę. Warto cyfryzować TYLKO to co bezpieczne i nie budzące ryzyk - np. proces udzielania poparcia listom i kandydatom (druk 556 w Kancelarii Sejmu mojego autorstwa).

Wszelkie przytyki i złośliwości przyjmuję z pokorą. Jako organizacja w pełni na nie zasłużyliśmy

— podsumował.

Podsumowanie

II tura wyborów przewodniczącego Polski2050 została unieważniona z powodu problemów technicznych w systemie głosowania online. Sprawa wywołała falę drwin i krytyki ze strony polityków, dziennikarzy i internautów, którzy uznali ją za kompromitację partii. Przedstawiciele PL2050 nie potrafili jasno wyjaśnić przyczyn awarii, pojawiły się nawet sugestie możliwej ingerencji z zewnątrz. W efekcie wydarzenie podważyło wiarygodność partii i ożywiło dyskusję o ryzykach e-głosowania oraz przyszłości Polski 2050. Partię wyśmiał nawet rzecznik rządu Adam Szłapka, choć przecież Polska2050 to jeden ze składników obecnej koalicji rządzącej.

X/PR w likwidacji/TVP w likwidacji/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych