„Moim zdaniem powinna być liberalizacja gospodarki polegająca na tym, żeby zostawić wolność umowy zatrudnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem” - przyznał na antenie Radia Wnet Roman Fritz, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej.
Fritz był gościem Łukasza Jankowskiego. W rozmowie poruszono tematy dot. sytuacji międzynarodowej czy polskiej gospodarki. Wiceprezes Korony próbował przekonywać, że płaca minimalna jest złym rozwiązaniem, które utrudnia przedsiębiorcom zatrudnianie pracowników.
Moim zdaniem powinna być liberalizacja gospodarki polegająca na tym, żeby zostawić wolność umowy zatrudnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
— powiedział.
Czyli wracamy do umów 3 zł na godzinę?
— pytał Jankowski.
Nie pamiętam, czy to było 3 zł na godzinę…
— stwierdził Fritz.
„Zdziwiony nie jestem”
Pod wpisem dziennikarza, który udostępnił fragment tej rozmowy, pojawiło się mnóstwo komentarzy, którzy krytykują rozwiązania zaproponowane przez Fritza.
Głos partii Grzegorza Brauna o szkodliwości płacy minimalnej. Chcą dowalić najsłabszym. Widać praca za 3 zł za godzinę to nowa obietnica. To skandal. Te czasy sprzed rządów PiS nie wrócą. Nie pozwolimy na to
— zaznaczył europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Nie mam na tych neoliberałów siły
— napisała Paulina Matysiak.
Genialny model rozwojowy Korony Polskiej - tania siła robocza i jazda
— skomentował Adam Czarnecki.
Zdziwiony nie jestem. Grzegorz Braun wielokrotnie mówił o państwie minimum, które ma zapewniać tylko bezpieczeństwo, w stylu stróża nocnego ;-) Paradoks polega na tym, że to się nie przebija, o tym ludzie nie słyszą, przez co rośnie mu poparcie
— zwrócił uwagę Michał Drewnicki.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezes PiS mocno o Braunie: „Przekroczył granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej”
— Sam według sondaży straciłby władzę, więc Tusk na X próbuje łączyć PiS i Brauna. Burza w sieci. „Odejdź człowieku”
— Paweł Jabłoński w rozmowie z wPolsce24 podsumował Grzegorza Brauna: „Tak naprawdę jest wielkim sojusznikiem Tuska”
kk/X/Radio WNET
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750546-wiceprezesa-partii-brauna-uwiera-placa-minimalna
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.