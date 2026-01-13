TYLKO U NAS

Godson popiera stanowisko Polski ws. nielegalnych migrantów: "Każdy ma prawo decydować, kogo chce jako gościa w swoim domu"

  • Polityka
  • opublikowano:
John Godson podkreślił, że Polska ma rację nie godząc się na przyjmowanie nielegalnych migrantów. / autor: Fratria
John Godson podkreślił, że Polska ma rację nie godząc się na przyjmowanie nielegalnych migrantów. / autor: Fratria

Popieram stanowisko Polski, jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą przyjęcia nielegalnych imigrantów. Uważam, że nie można na to się zgodzić”- mówił na antenie Telewizji wPolsce24 John Godson, były poseł nigeryjskiego pochodzenia, pierwszy czarnoskóry polski parlamentarzysta.

John Godson został zapytany o to, czy jako pierwszy czarnoskóry poseł w Polsce, spotykał się z jakimiś problemami związanymi z jego pochodzeniem.

Wydaję mi się, że dużo zależy od tego, co człowiek projektuje od siebie. Jeżeli człowiek jest otwarty, przyjazny, to też tak będzie odbierany

Były poseł wskazał, że spotkało go kilka nieprzyjemności, ale były one marginalne. Podkreślił, że w jego ocenie Polacy to naród przyjazny i gościnny.

Ocenił, że jeżeli migrant przyjeżdża do jakiegoś kraju, to nie powinien narzucać, ale się dostosowywać.

Jest większa odpowiedzialność po stronie imigranta, żeby się dostosować, a nie zmuszać osoby przyjmujące, czy gospodarza do dostosowania się do siebie

— stwierdził.

Polska jest krajem otwartym, przyjaznym, gościnnym, ale nie można unikać dyskusji na temat tego, to co się dzieje w polityce, to znaczy wykorzystania inności obcokrajowców do zbicia kapitału politycznego

— przestrzegł.

Pakt migracyjny

John Godson podkreślił, że popiera stanowisko Polski ws. nieprzyjmowania nielegalnych migrantów

Z jednej strony ja popieram stanowisko Polski, jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą przyjęcia nielegalnych imigrantów. Uważam, że nie można na to się zgodzić

— powiedział.

Każdy ma prawo decydować, kogo chce jako gościa w swoim domu. Nie można zmuszać ludzi do przyjęcia osoby, której po prostu nie chcą

— wskazał.

Musimy uważać, żeby nie doprowadzić do takiej histerii, że każda osoba, która jest inna, ma inny kolor, to osoba zła i wynocha z Polski, wracaj do swojego kraju. Uważam, że na to trzeba uważać

— podkreślił.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM:

Adrian Siwek/wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych