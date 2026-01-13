„Popieram stanowisko Polski, jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą przyjęcia nielegalnych imigrantów. Uważam, że nie można na to się zgodzić”- mówił na antenie Telewizji wPolsce24 John Godson, były poseł nigeryjskiego pochodzenia, pierwszy czarnoskóry polski parlamentarzysta.
John Godson został zapytany o to, czy jako pierwszy czarnoskóry poseł w Polsce, spotykał się z jakimiś problemami związanymi z jego pochodzeniem.
Wydaję mi się, że dużo zależy od tego, co człowiek projektuje od siebie. Jeżeli człowiek jest otwarty, przyjazny, to też tak będzie odbierany
Były poseł wskazał, że spotkało go kilka nieprzyjemności, ale były one marginalne. Podkreślił, że w jego ocenie Polacy to naród przyjazny i gościnny.
Ocenił, że jeżeli migrant przyjeżdża do jakiegoś kraju, to nie powinien narzucać, ale się dostosowywać.
Jest większa odpowiedzialność po stronie imigranta, żeby się dostosować, a nie zmuszać osoby przyjmujące, czy gospodarza do dostosowania się do siebie
— stwierdził.
Polska jest krajem otwartym, przyjaznym, gościnnym, ale nie można unikać dyskusji na temat tego, to co się dzieje w polityce, to znaczy wykorzystania inności obcokrajowców do zbicia kapitału politycznego
— przestrzegł.
Pakt migracyjny
John Godson podkreślił, że popiera stanowisko Polski ws. nieprzyjmowania nielegalnych migrantów
Z jednej strony ja popieram stanowisko Polski, jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą przyjęcia nielegalnych imigrantów. Uważam, że nie można na to się zgodzić
— powiedział.
Każdy ma prawo decydować, kogo chce jako gościa w swoim domu. Nie można zmuszać ludzi do przyjęcia osoby, której po prostu nie chcą
— wskazał.
Musimy uważać, żeby nie doprowadzić do takiej histerii, że każda osoba, która jest inna, ma inny kolor, to osoba zła i wynocha z Polski, wracaj do swojego kraju. Uważam, że na to trzeba uważać
— podkreślił.
