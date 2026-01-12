Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Węgrowie w województwie mazowieckim popisał się dowcipem, opowiadając o absurdalnych zmianach dotyczących „neutralności płciowej” w ogłoszeniach o pracę.
Nie mogę powiedzieć, że tutaj naprzeciwko mnie siedzi elegancka pani, tylko elegancka osoba
— zażartował prezes Jarosław Kaczyński.
Osoba eleganizująca
— rzucił ktoś z tłumu, co wywołało śmiech prezesa PiS.
To jest po prostu czyste wariactwo i to wariactwo się wprowadza, ale ono ma być wprowadzane także w sferze obyczajów, relacji między kobietami i mężczyznami. Okazuje się też, że ma być bardzo wiele płci. Wiecie, ile w tej chwili już uznają płci w Unii Europejskiej? 240 bodajże. No nie jest jeszcze tak źle. Jeszcze 250 nie ma
— żartował dalej lider Prawa i Sprawiedliwości.
To są wszystko objawy po prostu choroby umysłowej, która ma być tu wciskana na siłę po prostu w imię czegoś, co nawet trudno zrozumieć, bo właściwie, nie bardzo wiadomo, dlaczego to jest, ale chodzi o to, żeby realizować tę liberalną koncepcję wolności, że człowiek nie podlega żadnym ograniczeniom i wszystko w jego życiu może być zmienione
— wskazał.
Neutralność płciowa
Przypominamy, że z powodu nowelizacji Kodeksu pracy, która ma „ograniczać dyskryminację” w rekrutacji od 24 grudnia 2025 r. pracodawcy muszą stosować neutralne płciowo nazwy stanowisk w ogłoszeniach o pracę.
