Prezes PiS zażartował z "neutralnych" ogłoszeń o pracę. "Wiecie, ile w tej chwili już uznają płci w Unii Europejskiej? 240 bodajże"

Prezes PiS zażartował z "neutralnych" ogłoszeń o pracę / autor: PAP/Przemysław Piątkowski
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Węgrowie w województwie mazowieckim popisał się dowcipem, opowiadając o absurdalnych zmianach dotyczących „neutralności płciowej” w ogłoszeniach o pracę.

Nie mogę powiedzieć, że tutaj naprzeciwko mnie siedzi elegancka pani, tylko elegancka osoba

— zażartował prezes Jarosław Kaczyński.

Osoba eleganizująca

— rzucił ktoś z tłumu, co wywołało śmiech prezesa PiS.

To jest po prostu czyste wariactwo i to wariactwo się wprowadza, ale ono ma być wprowadzane także w sferze obyczajów, relacji między kobietami i mężczyznami. Okazuje się też, że ma być bardzo wiele płci. Wiecie, ile w tej chwili już uznają płci w Unii Europejskiej? 240 bodajże. No nie jest jeszcze tak źle. Jeszcze 250 nie ma

— żartował dalej lider Prawa i Sprawiedliwości.

To są wszystko objawy po prostu choroby umysłowej, która ma być tu wciskana na siłę po prostu w imię czegoś, co nawet trudno zrozumieć, bo właściwie, nie bardzo wiadomo, dlaczego to jest, ale chodzi o to, żeby realizować tę liberalną koncepcję wolności, że człowiek nie podlega żadnym ograniczeniom i wszystko w jego życiu może być zmienione

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS w Węgrowie: Trzeba zjednoczyć obóz patriotyczny. On powinien wygrać w Polsce wybory i to bez specjalnego trudu

Neutralność płciowa

Przypominamy, że z powodu nowelizacji Kodeksu pracy, która ma „ograniczać dyskryminację” w rekrutacji od 24 grudnia 2025 r. pracodawcy muszą stosować neutralne płciowo nazwy stanowisk w ogłoszeniach o pracę.

CZYTAJ TAKŻE: Osoba murarska zamiast murarza? Nowe wymogi w ogłoszeniach o pracę. Dziemianowicz-Bąk broni absurdu: Mamy piękny, bogaty język

