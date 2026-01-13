WIDEO

Szłapka zaatakował Czarnka, manipulując jego słowami dotyczącymi Ukrainy. Mocna odpowiedź. "Zabrakło amunicji"

Adam Szłapka zaatakował Przemysława Czarnka, wycinając fragment jego wypowiedzi. / autor: Fratria
Adam Szłapka zaatakował Przemysława Czarnka, wycinając fragment jego wypowiedzi. / autor: Fratria

Rzecznik rządu Adam Szłapka w mediach społecznościowych zaatakował Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji i nauki, manipulując jego wypowiedzią. „Całkowicie im zabrakło amunicji, dlatego taki Szłapka postanowił wyciąć pół zdania, żeby uzasadniać absurdalne tezy” - odpowiedział mu Przemysław Czarnek.

Lech Kaczyński wyrzuciłby Czarnka z PiS. Dziś PiS-em rządzi Braun

— napisał Adam Szłapka w serwisie X.

Do wpisu zamieścił on wycięty z kontekstu fragment wypowiedzi byłego szefa MEN z wywiadu dla Jana Pospieszalskiego, który mówi w nim: „Z mojej perspektywy Polaka ma to absolutnie trzeciorzędne znaczenie, w jakim kształcie Ukraina się zachowa”.

Wypowiedź zestawiana była z fragmentem pamiętnego wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi.

Co naprawdę powiedział Czarnek?

Na sprawę zareagował sam Przemysław Carnek.

Całkowicie im zabrakło amunicji, dlatego taki Szłapka postanowił wyciąć pół zdania, żeby uzasadniać absurdalne tezy. Dlatego odpowiadam pełną wypowiedzią w tym zakresie

— wskazał.

Do wpisu zamieścił on szerszy fragment rozmowy z Janem Pospieszalskim.

Na początku Trumpa krytykowali, że absurdalne w ogóle ma pomysły i w ogóle my tutaj koalicję chętnych robimy, bo Trump nie pomoże Ukrainie. Pod koniec roku ci sami z koalicji chętnych wydali oświadczenie, że cieszą się, że działania Trumpa prowadzą do sytuacji, w której jesteśmy najbliżej zawieszenia broni na Ukrainie od początku tego pełnoskalowego konfliktu, czyli idzie to w jakimś dobrym kierunku. Oby się zakończyło szybko

— mówił.

Pierwsza rzecz: pokój na Ukrainie i zatrzymanie Rosji w ten sposób. To wtedy dla nas jest możliwość normalnego funkcjonowania i pod względem bezpieczeństwa i pod względem inwestycji rozwoju. Wyobraź sobie Lubelszczyznę, kto ci cokolwiek zainwestuje również z polskiego kapitału dzisiaj w Chełmie czy w Hrebennem

— wskazał.

Bomby spadają wiesz 2 km dalej. No to jest absolutnie uwsteczniające dla nas. Więc w moim interesie, w pierwszej kolejności jest pokój, a w trzeciej kolejności jest to, czy Ukraina będzie miała Donbas, czy nie. Ja nie jestem Ukraińcem, ja jestem Polakiem

— podkreślał.

Podsumowanie

Adam Szłapka zaatakował Przemysława Czarnka, wycinając fragment jego wypowiedzi. Były szef MEN opublikował pełny kontekst.

