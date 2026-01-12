Przez opieszałość obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości został sparaliżowany. Jak podała Wirtualna Polska, na koncie FS jest blisko 600 mln zł, ale organizacje zajmujące się poszkodowanymi przestępstwem nie otrzymują środków przez nierozstrzygnięte konkursy. Teraz MS stara się zapewniać, że sytuacja jest pod kontrolą. Resort ogłosił też konkurs ofert na pomoc postpenitencjarną za ponad 9 mln zł.
CZYTAJ TAKŻE: FS ma teraz na koncie prawie 600 mln zł. Mocne słowa mec. Gomoły o Żurku: Mam, ale nie dam. Rozwaliłem coś, co funkcjonowało kilkanaście lat
Sytuacja związana z Funduszem Sprawiedliwości jest pod stałym nadzorem, a podejmowane działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, transparentności oraz rzetelności wydatkowania środków publicznych. Zapewnienie wsparcia osobom pokrzywdzonym jest dla resortu priorytetem, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana
— poinformowało w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.
Nikt nie pozostanie bez pomocy państwa, a ta musi być udzielana zgodnie z prawem i w sposób wolny od ryzyka nadużyć
— dodał resort. Jak podkreślono, w całej Polsce działa ok. 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji – w każdym powiecie.
PiS chcą wyjaśnienia sytuacji ws. opóźnień konkursów
W ubiegłym tygodniu posłowie PiS zapowiedzieli, że zwrócą się do najważniejszych instytucji w państwie - prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich, aby wyjaśnić sprawę opóźnień konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości przez co MS nie świadczy pomocy pokrzywdzonym. Według doniesień medialnych, z powodu opóźnienia konkursów na dotacje z FS podmioty korzystające z tych środków będą musiały ograniczyć lub zawiesić działalność po 1 stycznia 2026 r.
Na kontach Funduszu Sprawiedliwości leży w tej chwili 584 mln zł, które powinny być przeznaczone dla pokrzywdzonych, na pomoc psychologiczną, pomoc prawną, pełne wsparcie dla tych, którzy tego potrzebują. Od 1 stycznia ta pomoc po prostu nie jest świadczona
— mówił w ubiegły piątek b. wiceszef MS, poseł PiS Michał Woś.
Próba obrony MS
W dzisiejszym komunikacie resort przypomniał, że Fundusz był kontrolowany m.in. przez NIK, a równolegle prowadzone są śledztwa dotyczące decyzji z poprzednich lat.
W pełni rozumiemy obawy zespołu odpowiedzialnego za obsługę Funduszu – właśnie dlatego procedury zostały wzmocnione i uszczelnione, a prace są prowadzone z najwyższą starannością. Mamy pełną świadomość, że wydłuża to procesy, jednak obecnie są one znacznie bardziej rzetelne i bezpieczne. Jako Ministerstwo nie możemy ignorować ryzyk prawnych ani reputacyjnych
— podkreślił resort. Dodał, że w ostatnich miesiącach m.in. wprowadzono nowe, przejrzyste zasady otwartych konkursów.
Resort wyjaśnił, że złożone oferty mają być oceniane merytorycznie przez ekspertów zewnętrznych, bez możliwości arbitralnego przyznawania dotacji.
W celu wyłonienia zespołu ekspertów, na czas trwającego konkursu ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono instytucję odpowiedzialną za merytoryczną ocenę wniosków, co dodatkowo oddziela decyzje eksperckie od administracyjnych i zwiększa transparentność
— dodano w komunikacie.
Ministerstwo zaznaczyło też, że dotacje z Funduszu mają charakter doraźny i nie gwarantują stałego finansowania działalności organizacji.
To rozwiązanie systemowe, które wymaga długofalowej oceny. W tym kontekście trwają analizy dotyczące przyszłości Funduszu - nie wykluczamy, że jego obecna formuła uległa dezaktualizacji i wymaga zmian
— głosi komunikat, w którym przypomniano też, że funkcjonują dwie „Niebieskie Linie”. Według MS, pierwsza, finansowana z Narodowego Programu Zdrowia, funkcjonuje niezależnie od Funduszu Sprawiedliwości. Druga – „Niebieska Linia IPZ” – prowadzi całodobową infolinię finansowaną przez NASK oraz ośrodki pomocy w Mazowieckiem finansowane z Funduszu Sprawiedliwości. Umowa IPZ z Funduszem wygasa pod koniec bieżącego roku; podmiot ten jednak złożył ofertę w trwającym konkursie.
Próba nowej inicjatywy zamiast FS
Resort poinformował też, że ruszył nabór ofert na zadania z „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” w 2026 roku. Według MS, do rozdysponowania jest ponad 9 mln zł na wsparcie osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin – m.in. na zakwaterowanie, pomoc psychologiczną i terapeutyczną, poradnictwo prawne i zawodowe, programy przeciwdziałania recydywie oraz pomoc rzeczową. Konkurs obejmuje 11 okręgów Służby Więziennej; w każdym wybrane zostaną dwie najwyżej ocenione oferty.
Istotą skutecznego systemu postpenitencjarnego jest kompleksowe podejście, które łączy pomoc materialną z doradztwem prawnym, zawodowym i psychologicznym. Takie działania nie tylko chronią prawa byłych więźniów, ale przede wszystkim minimalizują ryzyko powrotu do przestępstwa. Kluczem do sukcesu jest indywidualne traktowanie każdego przypadku oraz ścisłe współdziałanie organizacji i instytucji, przy jednoczesnym wspieraniu aktywności samych zainteresowanych
— podsumowało ministerstwo.
CZYTAJ TAKŻE:
— Fundusz Sprawiedliwości sparaliżowany! Ofiary przestępstw zostaną bez wsparcia. Polowanie na Ziobrę zastraszyło urzędników?
— Nowe szokujące informacje ws. paraliżu Funduszu Sprawiedliwości! Zewnętrzna firma za niemal milion złotych. „Bałagan i kompromitacja”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750521-ms-probuje-gasic-pozar-ws-braku-wsparcia-z-fs-nowy-konkurs
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.