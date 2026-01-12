Tak "pracuje" Lasek! W czasie głosowań w Sejmie oglądał sobie... ofertę sprzedaży domu w słonecznej włoskiej Kalabrii

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Fotoreporterzy podczas ostatniego posiedzenia Sejmu zauważyli, że wiceminister infrastruktury z KO Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, podczas bloku głosowań 9 stycznia przeglądał na tablecie… ofertę sprzedaży domu w miejscowości Scalea na południu Włoch.

Portal „Fakt” odnalazł ofertę, której przyglądał się polityk KO w czasie swojej pracy w Sejmie.

Oferta sprzedaży domu, która zainteresowała Laska

Lasek oglądał pięciopokojowy dom o powierzchni 95 m kw., który został wystawiony do sprzedaży za 68 tys. euro. Nieruchomość położona jest blisko wybrzeża Morza Tyrreńskiego w miejscowości Scalea w regionie Kalabria.

Odpowiedź na pytanie, czy to jest właściwe, by Maciej Lasek pełniący funkcję m.in. posła KO, w czasie pracy w Sejmie przeglądał sobie ofertę sprzedaży domu we Włoszech, jest oczywista. Warto, by Polacy zapamiętali, jak „pracuje” polityk, który na co dzień chce rozliczać PiS m.in. z jego zdaniem nieodpowiednich działań poprzedników w sprawie CPK.

CZYTAJ TAKŻE:

Lasek nie chce debatować na temat CPK! „Marnowanie czasu”. Dostał odpowiedź: „Dewastują najbardziej prorozwojowy projekt”

Miesiącami próbowali zatopić CPK, a teraz mówią o „propolskim projekcie”. Absurdalne słowa Laska o stosunku Nawrockiego do sprawy

tkwl/fakt.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych