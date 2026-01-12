Fotoreporterzy podczas ostatniego posiedzenia Sejmu zauważyli, że wiceminister infrastruktury z KO Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, podczas bloku głosowań 9 stycznia przeglądał na tablecie… ofertę sprzedaży domu w miejscowości Scalea na południu Włoch.
Portal „Fakt” odnalazł ofertę, której przyglądał się polityk KO w czasie swojej pracy w Sejmie.
Oferta sprzedaży domu, która zainteresowała Laska
Lasek oglądał pięciopokojowy dom o powierzchni 95 m kw., który został wystawiony do sprzedaży za 68 tys. euro. Nieruchomość położona jest blisko wybrzeża Morza Tyrreńskiego w miejscowości Scalea w regionie Kalabria.
Odpowiedź na pytanie, czy to jest właściwe, by Maciej Lasek pełniący funkcję m.in. posła KO, w czasie pracy w Sejmie przeglądał sobie ofertę sprzedaży domu we Włoszech, jest oczywista. Warto, by Polacy zapamiętali, jak „pracuje” polityk, który na co dzień chce rozliczać PiS m.in. z jego zdaniem nieodpowiednich działań poprzedników w sprawie CPK.
