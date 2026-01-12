Środowiska kibicowskie nie kryją sympatii do prezydenta Karola Nawrockiego, czego najpewniej głowie państwa zazdrości premier Donald Tusk, który podobnie jak obecny prezydent kibicuje Lechii Gdańsk. W ostatni weekend prezydent wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, gdzie także spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez kibiców. Teraz Koalicja Obywatelska wykorzystała to wydarzenie do rozpoczęcia kampanii zohydzania głowy państwa! Zamieściła w sieci szereg wpisów, które można wprost określić jako hejt i przemysł pogardy wymierzony w prezydenta RP.
Prezydent kiboli
— to hasło, jakie promuje Koalicja Obywatelska, starając się zohydzać głowę państwa. Jako pretekstu do tego użyto faktu, że jeden z przedstawicieli środowisk kibicowskich, który przywitał się na Jasnej Górze z prezydentem Karolem Nawrockim, to - jak przedstawił Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski - Tomasza P. ps. „Dragon”, „wielokrotnie karany przywódca gangu kiboli Jagiellonii Białystok”.
Obecnie „Dragon” czeka na wyrok sądu drugiej instancji, po tym, jak w 2024 r. został nieprawomocnie skazany na 6 lat więzienia za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia
— napisał Jadczak. Nie odpowiedział jednak na pytanie - a to jest kluczowe dla sprawy - czy prezydent Karol Nawrocki był świadomy przeszłości i obecnej sytuacji Tomasza P., z którym kurtuazyjnie się przywitał.
Leśkiewicz: Prezydent nie znał sprawy Tomasza P.
W sprawie zabrał głos już rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Z jego odpowiedzi na pytanie PAP jasno wynika, iż głowa państwa nie miała świadomości, jaka jest sytuacja prawna Tomasza P.
Okoliczności związane ze skazaniem jednego z uczestników sobotniego spotkania na Jasnej Górze nie były panu prezydentowi znane
— powiedział Leśkiewicz.
Przemysł pogardy KO
Koalicja Obywatelska wykorzystała jednak całą sytuację do wzmożonego i bezprecedensowego ataku na głowę państwa. Analizując wpisy na oficjalnym wpisie KO można zobaczyć wprost, że jest to po prostu hejt - prezydent jest przedstawiany niemal tak, jakby sam miał być pseudokibicem.
Nie oceniaj Prezydenta po garniturze!
— napisano na profilu Koalicji Obywatelskiej na X.
Jako prezes IPN brał udział w ustawkach. Jako prezydent ściska się ze skazanymi kibolami. Garnitur nie zmienia mentalności
— podano na infografice KO i wszystko wskazuje na to, że jest to kłamstwo. Karol Nawrocki był prezesem IPN w latach 2021-2025. W żadnym poważnym medium nie pojawiły się zarzuty, aby w tym okresie Karol Nawrocki brał udział w tzw. ustawce.
Polska potrzebuje Prezydenta, a nie #PrezydentKiboli!
— podano na innej infografice KO, gdzie pokazano prezydenta jako boksera na tle rac. Zdjęcie najprawdopodobniej zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
„Czołem kibice” czy „czołem (nieprawomocnie) skazani”? Z takimi ludźmi #PrezydentKiboli Karol Nawrocki spotkał się podczas tzw. „pielgrzymki kibiców” w Częstochowie
— zaznaczono w innym wpisie KO, tak naprawdę obrażającym też generalnie uczestników pielgrzymki kibiców na Jasną Górę.
Pielgrzymka kibiców” i spotkanie z nieprawomocnie skazanym kibolem? Tak wyglądał weekend #PrezydentKiboli Karola Nawrockiego!
— a to już hasło z kolejnej infografiki, mającej zohydzać obecną głowę państwa.
Wystąpienie prezydenta do kibiców na Jasnej Górze
Przypomnijmy, że organizatorem Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę jest ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz, kapelan Prezydenta RP, kibic Lechii Gdańsk. W tym roku jej 18. edycja cieszyła się duża popularnością, na Jasną Górę przybyły tysiące kibiców. W spotkaniu uczestniczył też prezydent Karol Nawrocki, który wygłosił do kibiców zebranych na jasnogórskich błoniach mocne wystąpienie. Najpewniej to właśnie tak naprawdę głównie ten element pielgrzymki wywołał tak agresywną reakcję rządzących.
CZYTAJ TAKŻE: Goran Andrijanić: Polacy mogą być dumni z pielgrzymki kibiców. Kibice pozostają jedną z oaz wolności w hiperkontrolowanym społeczeństwie
Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy – Bóg, honor i ojczyzna. Tak, chcemy, aby Polska była normalna, aby Polska była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca także dzięki Waszej odwadze
— mówił m.in. do zebranych prezydent Karol Nawrocki.
