Zasadniczym celem wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Londynie jest spotkanie z premierem Keirem Starmerem; rozmowy będą dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, w tym negocjacji ws. pokoju na Ukrainie - przekazał przed wylotem prezydenta do Wielkiej Brytanii minister w KPRP Marcin Przydacz.
Dziś po południu Karol Nawrocki udał się z wizytą do Londynu; będzie to pierwsza jego wizyta w tym kraju od objęcia urzędu prezydenta w sierpniu ub.r. W planach roboczej wizyty jest spotkanie z brytyjskim premierem, a także m.in. spotkanie z mieszkającymi na wyspach brytyjskich Polakami.
Podczas briefingu prasowego przed wylotem Przydacz - szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej - podkreślił, że zasadniczym celem wizyty jest „przeprowadzenie konsultacji politycznych” z premierem Starmerem, które odbędą się we wtorek.
Rozmowa będzie dotyczyła głównie spraw z zakresu polityki bezpieczeństwa. Wszyscy doskonale wiemy, że toczą się dyskusje i rozmowy o sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy wschodniej, która to dyskusja dotyka też naszych zasadniczych interesów bezpieczeństwa
— powiedział Przydacz. Zwrócił uwagę na trwające między USA, Ukrainą i tzw. koalicją chętnych negocjacje dotyczący pokoju na Ukrainie i przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju.
Współpraca w kwestii bezpieczeństwa
Przydacz podkreślił, że Brytyjczycy są naszym ważnym sojusznikiem w ramach NATO, ale są także ważnym partnerem w dialogu dwustronnym, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, a także współpracy przemysłów zbrojeniowych. Polska i Wielka Brytania współpracują m.in. przy budowie fregat Miecznik czy budowie systemu obrony przeciwlotniczej Narew; brytyjscy żołnierze stacjonują także w Polsce w ramach grupy bojowej NATO.
Według ministra rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii mają dotyczyć także kwestii gospodarczych oraz „innych politycznych sprawa, które dotyczą kontynentu europejskiego i szeroko pojętej agendy globalnej”.
Spotkanie z Polonią
Jak dodał, ważnym elementem wizyty będzie także spotkanie prezydenta z mieszkającymi w Wielkiej Brytanii Polakami dziś wieczorem.
Jest ich tam kilkaset tysięcy, na szczęście od kilku lat ta liczba nie rośnie, a wręcz spada, ponieważ wielu rodaków wraca do kraju
— zauważył Przydacz.
Podkreślił, że podczas spotkanie prezydent Nawrocki podziękuje Polakom żyjącym za granicą za utrzymywanie polskiej tożsamości narodowej, a także „będzie zachęcał ich do powrotu do kraju.
Wielu zwłaszcza młodych ludzi w ostatnim czasie zdecydowało się na powrót do Polski. Polska jest krajem na pewno bezpiecznym, w którym każdy polski obywatel ma prawo myśleć o swojej przyszłości i planować zamieszkanie w naszym kraju
— stwierdził Przydacz.
Adam Stankiewicz/PAP
