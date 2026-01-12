WIDEO

Tusk wypuścił filmik. Zdjęcie z młodości "ożywione" przez AI. Bawi się też w facebookowego coacha? "Ważne, żebyś z niej skorzystał"

Na zdjęciu Donald Tusk w Sejmie, w miniaturach kadry z nagrania opublikowanego przez premiera na Facebooku
Na zdjęciu Donald Tusk w Sejmie, w miniaturach kadry z nagrania opublikowanego przez premiera na Facebooku

Donald Tusk opublikował na swoim profilu filmik. Przesłodzony, sentymentalny, a na pewno zbijający z tropu. Bo czy premier RP postanowił zostać facebookowym coachem, z myślami niczym Paulo Coelho? Pojawiło się też zdjęcie z młodości… „ożywione” przez AI

Tusk napisał na Facebooku krótko, dodając emotikonkę serduszka:

Było warto! ❤️

Do wpisu dołączył specyficzne nagranie. Pojawiają się napisy:

W wieku 20 paru lat ktoś da Ci szansę. Ważne, żebyś z niej skorzystał

Z kolei na samym początku tegoż wideo widzimy czarno-białe zdjęcie młodego Donalda Tuska, „ożywione” przez AI, a następnie sekwencje kadrów, z wieców wyborczych, z urzędowania na stanowisku premiera, uścisków dłoni itd. W tle słyszymy tiktokową kompilację piosenek „Piano Man” i „Silver Springs”.

Tusk niczym coach z social mediów?

Przyklepana” umowa z Mercosur, wstrząsające wiadomości o śmierci ciężarnych kobiet, skandale i afery, dynamiczna i napięta sytuacja geopolityczna… Nie. Tym Donald Tusk na początku tygodnia się nie zajmuje (choć wpis o azylu dla Zbigniewa Ziobry na Węgrzech musiał się ukazać). Nasz premier woli bawić się najwidoczniej w facebookowo-tiktokowego coacha (oczywiście w przerwach pomiędzy „wściekaniem się” na swoich ministrów i przeróżne nagłe katastrofy wizerunkowe). A może chciał po prostu poprawić sobie humor? Można zgadywać.

Przy okazji warto wspomnieć, że premier w tej kadencji mnoży taką oto właśnie twórczość w przeróżnych filmikach, które mają potem zbijać wyświetlenia w social mediach. Choć do tej pory różnie to bywało z podkładami muzycznymi, o czym już pisaliśmy. Może asystenci odrobili w końcu lekcję?

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

